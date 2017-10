Stop Selfie v armádě. Ruští vojáci by mohli mít zakázáno nahrávat fotky a videa na sociální sítě

Zákaz by se naopak neměl týkat branců - tedy vojáků na základní vojenské službě. Pokud zákon začne platit, vojákům by zakázal nahrávat na internet fotky, videa a další materiály, které by nepříteli mohly odhalit užitečné vojenské informace.

Odhalují vojenská tajemství i polohu. Ruská armáda chce zakázat vojákům sociální sítě Číst článek

Ruští vojáci tak už několikrát nechtěně sdíleli, kde zrovna jsou či byli. Novinářka BBC odhalila vojáka, který se chlubil tím, že východoukrajinským povstalcům doručuje střely Grad. Reportér serveru Vice News pak s pomocí příspěvků ze sociálních sítí dokázal účast ruských vojáků v bojích na Donbasu.

Moskva přitom působení své armády v této oblasti popírá – vysvětluje to dobrovolnictvím svých vojáků, kterému nijak nebrání. Podobně se přes sociální sítě odhalily detaily o ruských, ale i amerických vojenských aktivitách v Sýrii. Zveřejňování příspěvků z práce svým pracovníkům už zakázala například tajná služba FSB.

Svojí polohu takhle v minulosti prozradili třeba i ukrajinští vojáci. Podobný zákaz zavedla i nigerijská armáda. A obdobný problém nedávno řešila i izraelská armáda. Její vojáci čelili pokusům palestinského hnutí Hamás dostat se do telefonů izraelských vojáků pomocí falešných účtů na facebooku. Armáda proto vydala doporučení, jak se její vojáci mají na sítích chovat.