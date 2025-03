Stoupenci Le Penové budou hrát kartu ublíženosti. Její trest prohloubí stávající postoje, míní odborník

Pětiletý zákaz ucházet se o volené veřejné funkce, to je součástí trestu, který v pondělí vynesl soud v Paříži nad šéfkou nacionalistického Národního sdružení Marine Le Penovou. Zákaz zastávat veřejné funkce má přitom okamžitou platnost. Le Penová vinu odmítá. „Nepochybně to vyostří debatu,“ popisuje možné následky rozsudku politolog Lukáš Macek, ředitel dijonské sekce Pařížského institutu politických věd. Rozhovor Paříž 16:31 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka nacionalistického Národního sdružení Marine Le Penová | Foto: Abdul Saboor | Zdroj: Reuters

Le Penová patří podle průzkumů k favoritkám prezidentských voleb, které budou za dva roky. Jak reálná je podle vás její kandidatura, když vezmeme v úvahu možné odvolání se proti verdiktu?

Myslím, že je to dost nepravděpodobné. Podle prvních komentářů, které jsem četl o odůvodnění toho rozsudku, šance pro úspěch odvolání nevypadají až tak vysoce.

Přijde na to, pokud by byl rozsudek potvrzen těsně před volbami, dostávala by svou stranu do velmi těžké situace. To znamená, že je velmi pravděpodobné, že je dnešním dnem (pondělkem) její kandidatura skutečně znemožněna.

V tomto případě se ze strany soudu jedná o poměrně zásadní zásah do politiky. Jaký dopad může mít podle vás pondělní rozsudek právě na francouzskou společnost?

Nepochybně to bude dál příkopy prohlubovat, které ve francouzské společnosti existují, protože stoupenci Marine Le Penové budou hrát nepochybně kartu ublíženosti a toho, že byla jejich favoritka neférovým způsobem odstraněna z voleb.

Samozřejmě její oponenti zase budou říkat, že šlo o standardní soudní rozhodnutí. Nepochybně to vyostří debatu. Nakolik to povede k tomu, že by to nějaké lidi přesvědčilo hlasovat tak či onak, si nejsem jistý. Spíš si myslím, že to prohloubí již stávající postoje.

A má Národní sdružení nějakou podobně výraznou osobnost, která by mohla Marine Le Penovou nahradit v boji o post prezidenta?

Jím je nepochybně Jordan Bardella, který je nyní předsedou strany. Je to její mladá a populární tvář. Samozřejmě se zde ale objevuje otazník nad jeho zkušenostmi a podobně.

Upřímně řečeno tím, že Marine Le Penová prohrála několik voleb v řadě, tak si s sebou táhla pověst někoho, komu se zkrátka ten výsledek nedaří dostat až k vítězství. Takže je otázka, jestli to té straně nedá novou krev.

Samozřejmě to ale také může vést k tomu, že začnou vnitřní spory o to, kdo se stane kandidátem, a celkově to může tuto stranu oslabit.