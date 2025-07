Stovky dobrovolníků pomáhají s úklidem po povodni v Texasu. Začal díky nim i tábor pro postižené děti

V prázdninovém táboře, který nese charakteristické jméno CAMP, právě začíná odpolední zaměstnání, a to koupání v bazénu. Každé handicapované dítě s sebou má svého asistenta a užívají si chladivou vodu.

Nemohou jít ale k řece, protože celá oblast na břehu je zničená. Dříve tam děti chodily rybařit nebo jezdit na kánoích.

Tahle oblast však bude zavřená až do konce sezony. Podle ředitelky tábora Susan Osbornové této neziskové organizaci hodně pomohli místní dobrovolníci.

„V jednom prázdninovém turnusu v CAMPu bývá 100 až 120 táborníků. Teď jich je ale méně, protože po povodni řada rodičů pobyty zrušila. Nepřijela ani skupina 20 neslyšících dětí, kterým měl pobyt hradit stát Texas,“ popsala Osbornová.

„Některé postižené děti s sebou mají své asistenty – hlavně ty, které jsou na vozíčku. Jsou tu ale také děti potřebující neustálou péči, třeba s přístroji podporujícími dýchání. S nimi jsou na táboře někdy i zdravotní sestry,“ uvedla ředitelka.

Nezisková organizace CAMP – tedy Dětské sdružení pro maximální začlenění – provozuje tábor od roku 1979. Susan Osbornová v něm pracuje 21 let.

Spoušť po povodních

Hlavní část tábora je podle Osbornové přibližně 24 metrů nad normální hladinou řek. Velká část areálu se však nachází i u břehu.

„Měli jsme tam letní kuchyně, přístaviště pro kánoe, houpačky, mola pro rybaření a také hřiště, které řeka úplně zničila. Všechno to spláchla,“ vykreslila ředitelka tábora.

Tábor pro integraci tělesně a mentálně postižených dětí v obci Center Point | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsme přišli tři dny po povodni, všude byli jen poplavené stromy – stromy ve stromech, stromy všude kolem. Některé naše věci jsme viděli v korunách stromů a v nánosech bahna. Zkázu takových rozměrů jsme nikdy neviděli,“ pokračuje Osbornová.

„Když přišla povodeň, zase za den odezněla. Na to byli zdejší lidé zvyklí. Že ale voda stoupne tak vysoko a tak rychle, to bylo něco, co nikdo nečekal. Tohle se tu stalo poprvé,“ dodala.

Poté, co to lidé z vedení tábora viděli, říkali si, že bude trvat roky, než to všechno na břehu odklidí. Ozvali se ale koordinátoři dobrovolníků s dotazem, jestli v táboře nepotřebují pomoci. Čekali, že přijde 30 lidí, ale nakonec jich bylo přes 300. S motorovými pilami a auty za několik dnů všechny naplaveniny odklidili.

Jen úklid zničené dolní části kempu u řeky by podle ředitelky Susan Osbornové stál několik set tisíc dolarů. Tím, že se o odklizení kmenů stromů a různého harampádí, které sem řeka přinesla, postaralo více než 300 dobrovolníků, tato nezisková organizace hodně ušetřila.

Celá oblast okolo řeky je zničená | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas