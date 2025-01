Stovky lidí se snaží vrátit do svých domovů na jihu Libanonu. ‚Izraelci tři zastřelili,‘ tvrdí média

Muž nese zraněnou osobu u jiholibanonské vesnice Kfar Killá | Foto: Karamallah Daher | Zdroj: Reuters



Nejméně tři lidé v neděli zahynuli a přes 30 dalších bylo zraněno, když izraelští vojáci začali střílet na lidi vracející se do svých domovů na jihu Libanonu, odkud se měla do neděle podle dohody o příměří izraelská armáda stáhnout. Oznámilo to podle tiskových agentur libanonské ministerstvo zdravotnictví.