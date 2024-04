Stovky tisíc eur až jeden milion. Proruská vlivová síť posílala peníze do Česka přes Polsko

Peníze z Ruska politikům v Evropě proudily do Česka přes Polsko. Německé investigativní skupině Correctiv to řekl předseda českého sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Ten také upřesnil, že to byly stovky tisíc eur až jeden milion eur (až 25 milionů Kč). Aféra, která se týká podezření z úplatků od proruské sítě, zatím nejvíce dolehla na spolkového poslance pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně. Berlín/Praha 18:21 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Bystroň (AfD) | Zdroj: Reuters

Petr Bystroň tento týden odmítl, že by od Rusů či od nyní zablokované proruské platformy Voice of Europe bral peníze. Žáček sdělení potvrdil a doplnil, že podrobněji by se operací Bezpečnostní informační služby (BIS) měl sněmovní výbor zabývat 25. dubna. „Peníze se agentům uvnitř politiky EU, mimo jiné také AfD, dostaly do Česka přes Polsko. V každém případě to bylo mnoho stovek tisíc eur až jeden milion,“ řekl Žáček skupině Correctiv.

Kauzu možného uplácení před týdnem odstartovaly český Deník N a německý týdeník Der Spiegel. Ty ve svých materiálech s odvoláním na podezření české BIS ukázaly mimo jiné na Bystroně, který je českého původu a který v minulosti poskytoval rozhovory Voice of Europe.

Bystroň v dopise vedení AfD napsal, že od pracovníků Voice of Europe a ani od Rusů nikdy žádné peníze a ani kryptoměnu nepřijal. Podle deníku Bild tím ale braní peněz zcela nepopřel, protože je mohl obdržet třeba od Ukrajince Viktora Medvedčuka, který stojí na straně ruského prezidenta Vladimira Putina a kterého Česko zařadilo na svůj sankční seznam i kvůli jeho finančním vazbám na Voice of Europe.

Žáček k tomu řekl, že neví, zda prostředník byl Čech, nebo měl jinou národnost, je si ale jistý, že tajné služby v takto citlivém případu mají velice dobré zdroje. „Bez jednoznačných důkazů by nedošlo na žádné sankce,“ uvedl.

Celá kauza vedení AfD očividně znepokojuje. Podle Bildu spolupředsedové strany Alice Weidelová a Tino Chrupalla nejsou spokojeni s Bystroňovým vyjádřením. V pondělí tak o záležitosti bude jednat předsednictvo strany, kterému chce Bystroň celou věc osobně vysvětlit.