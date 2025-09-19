Stovky turistů kvůli protestům uvízly u Machu Picchu. Protestující Peruánci zablokovali železnici kameny
Odhadem 900 návštěvníků inckého města Machu Picchu v Peru uvízlo nedaleko turisticky vyhledávaných pozůstatcích inckého kultovního města. Důvodem jsou protesty proti změnám v autobusové dopravě.
Protestující podle společnosti PeruRail zablokovali železniční trať „různě velkými kameny“ a turisté se nemohli dostat z města Aguas Calientes.
Podle peruánského ministerstva turismu úřady asi 1400 turistů evakuovaly, ale na 900 jich uvízlo v nejbližším městě u Machu Picchu. Podle britského deníku Guardian protesty trvají už týden.
Protestujícím vadí, že úřady neprodloužily smlouvu autobusové společnosti Consettur a otevřely tím dveře dalším firmám, které by mohly ve výdělečné lokalitě působit.
Podle některých obyvatel není výběrové řízení transparentní a férové. Autobusy dováží turisty z Aguas Calientes až ke vstupu do areálu Machu Picchu.
Americká stanice CNN napsala, že společnost New7Wonders, která propaguje nejvýznamnější světové památky, uvedla, že varovala peruánskou vládu před poškozením dobrého jména Machu Picchu.