Stovky uprchlíků se zabarikádovaly v detenčním centru na Papui-Nové Guineji. Austrálie ho zrušila

Vláda v Melbourne vede takzvanou politiku suverénních hranic a na australské území žádné migranty nevpouští. Uprchlíky a žadatele o azyl proto shromažďuje v detenčních centrech. Ty má na území Papui-Nové Guiney a taky na ostrově Nauru v Pacifiku.

Papuánský soud ale rozhodl, že je provoz jednoho z těchto zařízení nelegální a úřady ho musely uzavřít. Mimo jiné proto, že není úplně jasné, která země má provoz tábora zajišťovat - jestli Austrálie nebo hostitel.

Jak uvádí agentura Reuters, Austrálie nyní vyvíjí nátlak na bývalé obyvatele tábora, aby se vrátili do domovských zemí. Úřady jim ale nabízí i další možnosti. Žadatelé o azyl se můžou usídlit v Papui-Nové Guineji anebo požádat o přemístění do táborů na ostrově Nauru. Azyl by některým z nich mohla udělit Kambodža.

Tyhle možnosti ale velká část obyvatel rušeného centra odmítla a právě proto se v táboře zabarikádovali. Mimo areál jim prý hrozí nebezpečí ze strany tamních obyvatel.

Jak uvádí BBC, Papuánci už dříve napadli některé obyvatele tábora mačetami. Lidskoprávní organizace HRW minulý týden varovala, že po uzavření tábora by násilnosti mohly ještě narůst.

Z centra se v úterý stáhli poslední pracovníci bezpečnostní agentury a úřady táboru odpojí přívody vody a elektřiny. Obyvatelé zařízení tak budou odkázaní jen sami na sebe.

Kvůli situaci v úterý demonstrovali studenti v australském Sydney. Podle jednoho z nich vláda těmito kroky porušuje lidská práva. „Možnost požádat o azyl je jedním z lidských práv. Australská vláda pořád brojí proti údajné nelegální imigraci a neustále při tom porušuje práva těch, kteří se jí ani nedopouští,“ citoval jednoho z demonstrantů Radiožurnál.

O znovuotevření centra proto budou usilovat právníci jeho obyvatel i lidskoprávní organizace. Vláda v Melbourne se k situaci zatím nevyjádřila.