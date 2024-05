‚Strach nám nepomůže. Žijeme na malém ostrově, kdyby byla válka, zemřeme,‘ říká Tchajwanka

Čína provádí rozsáhlé vojenské cvičení v blízkosti Tchaj-wanu, během kterého na něj simuluje útok. „Tchajwanci jsou na to zvyklí,“ reaguje stroze 24letá Julu z Tchaj-wanu na situaci, kdy nad sebou vidí přelétat stíhací letouny. Její jméno redakce zná, ale kvůli její bezpečnosti nezveřejní. Nezávislost Tchaj-wanu oficiálně uznává jen 12 zemí, Čína jej totiž vnímá jako součást svého území, což ovlivňuje jeho oficiální uznání dalšími státy. Rozhovor Tchaj-pei 17:24 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Čína hraje důležitou roli v naší ekonomice, ale zároveň je největší překážkou v tom, aby byl Tchaj-wan uznán jako samostatný stát,“ říká Tchaj-wanka | Foto: Ann Wang | Zdroj: Reuters

Jak to probíhající vojenské cvičení vypadá? Slyšíte ho, nebo ho hlavně sledujete v médiích?

Informace o cvičení dostáváme od médií místo sirény leteckého poplachu. Stíhací letouny většinou působí jako výhrůžky od Číny, ale Tchajwanci jsou na to zvyklí. Navíc by siréna mohla ve společnosti způsobit paniku, tak si toho většinou lidé všimnou, teprve až odletí. Teď to tak je také.

Jaká je teď nálada na Tchaj-wanu?

Tchajwanci to cvičení samozřejmě sledují, ale podle mě se teď spíš soustředí na to, co se děje v parlamentu, než na čínskou armádu.

Změnilo se nějak chování lidí, když vojenské cvičení začalo? Bojíte se?

Chování lidí se nemění. Strach nám teď moc nepomůže. Bydlíme na malém ostrově, takže kdyby byla válka, zemřeme. Carpe diem.

Pamatujete si na podobná čínská cvičení? Liší se tohle nějak?

Ano. Nejbližší cvičení, které si pamatuji, se konalo, když nás navštívila ministryně zahraničí Spojených států. Rozsah tohohle cvičení je asi větší – minule to bylo jen letectvo, tentokrát nasadila čínská armáda ještě námořnictvo.

Čína dělá tohle vojenské cvičení tři dny po inauguraci vašeho nového prezidenta. Myslíte, že nějak změní tchajwanskou zahraniční politiku?

Čína hraje důležitou roli v naší ekonomice, ale zároveň je největší překážkou v tom, aby byl Tchaj-wan uznán jako samostatný stát. S ohledem na to vojenské cvičení nepředpokládám, že se naše zahraniční politika bude nějak měnit, protože podobná cvičení se dějí po každé inauguraci.