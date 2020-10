Strach z přetížení nemocnic stoupá. V Izraeli přibylo ve středu 9000 případů nákazy koronavirem

Izrael v uplynulém dni zaznamenal rekordních téměř 9 000 nových případů nákazy koronavirem. Informovalo o tom ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví. Odborníci varují před přetížením nemocnic a někteří uvádí, že se propouští do domácí péče pacienti, jejichž stav stále vyžaduje hospitalizaci, píše zpravodajský web The Times of Israel.

Jeruzalém 11:48 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít