‚Nevyužili legální způsob.‘ Madrid měl právo okamžitě vrátit běžence do Maroka, rozhodl soud

Španělsko neporušilo Evropskou úmluvu o lidských právech, když před několika lety vrátilo ze své africké enklávy Melilla zpět do Maroka dva migranty okamžitě po jejich zadržení na hranici. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který verdikt oznámil ve čtvrtek. Podle deníku El País jde o důležitý precedens pro migrační politiku, a to nejen španělskou. Štrasburk 19:00 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Stěžovatelé násilím vnikli na španělské území spolu s velkou skupinou dalších migrantů a nevyužili existující legální způsoby, kterými lze žádat o azyl ve Španělsku. Proto soud rozhodl, že Španělsko neporušilo konvenci o lidských právech, přesněji její protokol, který zakazuje hromadná vyhoštění,“ vysvětlil verdikt šéf úřadu předsedy soudu Patrick Titiun.

Až rok a půl na letišti. Rusko musí vyplatit žadatele o azyl, které nechalo v tranzitním pásmu, rozhodl soud Číst článek

V rozsudku se rovněž uvádí, že dva afričtí migranti, kteří podali stížnost k soudu ve Štrasburku v roce 2015, se do nelegální situace dostali „vlastním přičiněním“. Podle soudu úmyslně neoprávněně vstoupili 13. srpna 2014 na španělské území, ač měli různé možnosti, jak to udělat legálně.

Oba muži, jeden z Mali a jeden z Pobřeží Slonoviny, byli po překonání hranice do Mellily španělskou policií zadrženi a vráceni do Maroka, aniž by policisté zjišťovali jejich totožnost, důvody vstupu na španělské území či aniž jim umožnili hájit se s pomocí advokáta. Podle evropského soudu tím ale Španělsko neporušilo úmluvu o lidských právech.

Do Španělska v posledních letech míří velké množství migrantů z Afriky, kteří buď plují přes Středozemní moře nebo přelézají ploty s ostnatými dráty ve dvou španělských enklávách v Africe Ceuta a Melilla. Ty překážky často překonávají ve velkých skupinách, aby je policisté nestihli zadržet všechny.

Například v červenci 2018 se v Ceutě pokusilo plot přelézt naráz na 850 migrantů, šesti stovkám z nich se to povedlo. Migranti přitom zranili dvě desítky policistů, když proti nim použili zápalné lahve či nehašené vápno, které může způsobit těžké popáleniny.

Někteří migranti se při přelézání plotů na hranicích Ceuty a Melilly zraní o ostnaté dráty, což dlouhodobě kritizují nevládní organizace. Španělsko proto loni v prosinci tyto dráty začalo odstraňovat a nahrazovat je jinými bezpečnostními prvky.