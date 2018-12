Vyšetřovatelé našli video, na kterém vrah ze Štrasburku slibuje věrnost Islámskému státu

Vyšetřovatelé našli ve věcech vraha ze Štrasburku video, na němž Chérif Chekatt slíbil věrnost Islámskému státu (IS). V sobotu zprávu potvrdily soudní zdroje. Chekatt 11. prosince na vánočním trhu ve Štrasburku zabil pět lidí. Policie jej zastřelila po 48hodinovém pátrání. Štrasburk 17:07 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chérif Chekatt zabil ve Štrasburku pět lidí, policie jej zastřelila po 48hodinovém pátrání | Foto: French Police Nationale | Zdroj: Reuters

Podle francouzského serveru LCI bude Chekatt pohřben ve Francii, a nikoli v Alžírsku, jak si přál jeho otec. Alžírsko odmítlo přijmout jeho tělo.

Podle LCI má být Chekatt pohřben ve Štrasburku, i když se proti tomu nejprve starosta Roland Ries postavil. Řekl, že je nebezpečí, že se z hrobu stane místo uctívání teroristy.

„Mám problém vydat souhlas s pohřbením člověka, který zavraždil pět lidí,“ uvedl starosta. Neupřesnil čas ani místo uložení těla, sdělil pouze, že je ve Štrasburku pět hřbitovů a na jednom z nich bude Chekatt uložen.

Slíbil věrnost Islámskému státu

Týdeník Marianne tento týden informoval o tom, že vyšetřovatelé našli na jednom USB klíči video, na němž devětadvacetiletý Chekatt slíbil věrnost IS. V sobotu informaci potvrdily soudní zdroje. Video bylo podle Marianne natočeno v listopadu a našlo se v jeho bytě.

Agentura Amak, již využívá IS, krátce po Chekattově smrti oznámila, že Chekatt byl „vojákem“ této skupiny. Ministr vnitra Christophe Castaner ale sdělil, že IS útoku pouze využil k vlastní propagandě. Chekattův otec, který je alžírského původu, potvrdil, že syn s ozbrojenci z IS sympatizoval.

Policii byl znám pro bohatou kriminální činnost a byl veden také ve svazku S, v němž jsou osoby považované za sympatizanty s islámskými radikály.