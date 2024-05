Středně velká ryba s přezdívkou Moucha. Ve Francii dál pátrají po trestanci uprchlém po přepadení

Ve Francii druhým dnem pátrají po uprchlém vězni a dalších čtyřech ozbrojených mužích, kteří při úterním krvavém útoku na vězeňskou dodávku umožnili jeho útěk. Třicetiletý Mohamed Amra, přezdívaný Moucha nebo také Šmoula, Yanis či Momo, je pragmatik s vazbami na drogové podsvětí v jihofrancouzském Marseille, ačkoliv za drogové zločiny nikdy odsouzený nebyl, napsaly ve středu deník Le Monde a web stanice BBC. Paříž 9:50 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Francii druhým dnem pátrají po uprchlém vězni a dalších čtyřech ozbrojených mužích, kteří při úterním krvavém útoku na vězeňskou dodávku umožnili jeho útěk | Zdroj: Profimedia

Odbory sdružující zaměstnance vězeňské služby kritizují úřady, že podcenily muže, který je podezřelý z organizování únosů a krádeží na dálku z vězení.

Při úterním přepadení vězeňské dodávky u mýtné brány v Incarville nedaleko Paříže zahynuli dva dozorci, další tři jsou v nemocnici s těžkými zraněními. Útočníci odění v černém přijeli ve dvou autech. Jedno z nich dodávku zpředu zablokovalo, druhé bylo za ní, už delší dobu ji patrně sledovalo.

Netrvalo ani dvě minuty, než nyní hledaní pachatelé ozbrojení automatickými zbraněmi Amru osvobodili. Zda vězeň o přepadení věděl dopředu, nebo zda ho dokonce sám plánoval, není jasné.

Po uprchlých zločincích pátrají stovky policistů a četníků. Ministři francouzské vlády, premiér Gabriel Attal i prezident Emmanuel Macron vyjádřili soustrast pozůstalým po zabitých dozorcích a slíbili, že stát „nebude šetřit prostředky ani úsilím“, aby hledané zločince dopadl.

„Chci věřit, že Amra o tomhle plánu dopředu nevěděl,“ řekl stanici BFMTV vězňův advokát Hugues Vigier. „Nesedí mi to k tomu, co o něm vím. Pokud za tím stojí on, pak se mi nepodařilo pochopit, kým doopravdy je,“ dodal Vigier.

Podle několika zdrojů z policie a justice, s nimiž hovořil deník Le Monde, Amra nebyl „velkou rybou“, ale spíše oportunistou a „středně velkým hráčem“ mezi zločinci, kteří se neštítí různých druhů kriminální činnosti.

Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová v úterý večer potvrdila, že Amra byl soudy v Rouenu a Evreux v posledních několika letech odsouzený mimo jiné za krádež s přitěžujícími okolnostmi, ozbrojené vloupání a vydírání a zločin související s nebezpečnou jízdou.

Obchod s drogami

Nebezpečnější stránku vězně však odhaluje zvláštní meziregionální vyšetřování v Marseille, kde je Amra od června 2022 obžalován za spoluúčast na únosu a vraždě spáchaných organizovaným gangem poté, co bylo 17. června toho roku nalezeno ohořelé tělo muže v kufru vozu nedaleko Paříže.

Identifikace prostřednictvím DNA prokázala, že dotyčný muž byl spojený s drogovým podsvětím v Marseille. Amra byl v té době zadržený v pařížské věznici La Santé, podle vyšetřovatelů odtud však pomocí telefonu psaného na jméno své sestry komunikoval se známými, kteří mu do vězení posílali tabák, alkohol a drogy.

Jeho cela byla odposlouchávána a vyšetřovatelům se potvrdilo podezření, že Amra je napojený na obchod drogami v Marseille, zejména v La Paternelle - části města, která byla drogami proslulá a kde Amra působil jako „velkoobchodník“, píše Le Monde s odvoláním na dokument francouzské justice, který má k dispozici.

„Kromě této hlavní činnost projevil velký pragmatismus, pokud šlo o doplnění finančních příjmů. Neváhal se zapojit do krádeží, vydírání nebo dokonce únosů řízených na dálku z jeho cely prostřednictvím 'pracovních skupin' v (komunikační) aplikaci Signal,“ stojí v dokumentu.

Vyšetřovatelé Amru podezřívají například ze zapojení do únosu muže ze Saint-Étienne-du-Rouvray v departementu Seine-Maritime, za jehož propuštění pachatelé požadovali výkupné ve výši 100 000 eur (2,48 milionu korun).

Úterní případ zabití členů vězeňské služby je podle francouzského ministerstva spravedlnosti vzácný; naposledy se stal v roce 1992, kdy vězeň při rutinní prohlídce ubil k smrti vězeňského dozorce v zařízení v Rouenu.