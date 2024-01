Strmý propad obchodu s Ruskem a už druhý rok trvající válka. Faktory, které vyšponovaly export do třetích zemí. Z hlediska obchodní výměny Evropské unie z toho profitují především státy Střední Asie, které jsou bývalými sovětskými republikami.

Privileged to join Vice President of the Commission @MargSchinas to visit all five Central Asian countries in advance of the Investors Forum for EU-Central Asia Transport Infrastructure. Very dynamic start of 2024 for #EU - #CentralAsia relations. #GlobalGaleway pic.twitter.com/CB64FnKO09

Dokládají to čísla o celosvětovém objemu vývozu: za loňský leden až listopad nejvíce vyrostl Kyrgyzstán, a to o 151 procent. Vývoz se dále zvětšil i v případě Uzbekistánu, o rovných 73 procent, v případě Kazachstánu o téměř 28 procent a u Tádžikistánu o 11,5 procenta. Jediný vývoz Turkmenistánu poklesl o 24 procent.

V případě vyjmenovaných středoasijských zemí, kde se objem vývozu výrazně zvětšil, panují obavy, že se nejedná o cílové země, nýbrž jen o jakési „mezistanice“. Jedním z vysvětlení raketového nárůstu je totiž možný reexport zboží do Ruska.

Pro obcházení sankcí může být podle Marka Chromého z Transparency International dvojí motivace: „Zaprvé může jít o ekonomický zisk společnosti. Zadruhé pak majitel nebo majitelé mohou obcházet sankce z morálních pohnutek, tedy že jejich obcházení pomůže sankcionované entitě, ke které mají nějaký pozitivní vztah, anebo naopak ublíží entitě, ke které má majitel společnosti negativní vztah a ta je v konfliktu se sankcionovanou entitou, tedy podle hesla ‚nepřítel mého nepřítele je můj přítel‘.“

Toto podezření tak jen klade větší nároky na země Západu, aby důkladněji kontrolovaly pochybný vývoz.

Zatímco v prvním roce války se snažily členské státy EU identifikovat, na jaké zboží a firmy cílit sankce, ve druhém roce se zaměřují na to, aby nedocházelo k jejich obcházení. Na kontrole této praxe se v Česku podílí více orgánů. Spolupracují na tom ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničí, dále také Finanční analytický úřad a celní správa.

„Čím déle sankce trvají, tím sofistikovanější obcházení sankcí je a tím náročnější je proti němu bojovat,“ poukazuje Michaela Lagronová z resortu financí. Upozorňuje na to, že pachatelé mají více času najít slabá místa systému a vymyslet důmyslnější kličky, jak zákazy obejít.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má v gesci hlavně kontrolu vývozu tzv. zboží dvojího užití, vojenského materiálu, zbraní a střeliva nevojenského charakteru. Musí ale kontrolovat všechny typy zboží, nejen to, na které dopadají ruské sankce.

„Cílem ministerstva a dalších spolupracujících subjektů státní správy je i nadále předcházet a zamezit snaze Ruska, aby požadované zboží dostávalo na své území,“ přibližuje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál primární motivaci ministerstva vedoucí tiskového oddělení Marek Vošahlík. Připouští ale zároveň, že se tomu zcela zabránit nedá.

Resort průmyslu opakovaně upozorňuje české exportéry i zahraniční partnery na nutnost dodržování sankcí, zejména vůči Rusku a Bělorusku. Nabádá proto k „ostražitosti“ při obchodování se středoasijskými státy.

V případě, že dojde k odhalení, že dochází k cílenému reexportu zboží do Ruska, stává se taková praktika předmětem trestního prošetřování. Resort průmyslu webu iROZHLAS.cz a Radiožurnálu upřesnil, že pokud dojde k porušení sankcí, které má v gesci, může udělit pokutu ve výši až 50 milionů korun.

V průběhu uplynulého roku EU zavedla sankce na vývoz zboží využitelného pro zbrojní výrobu, dotýká se to tedy třeba i výrobců obráběcích strojů. A právě tento typ zboží v tabulkách zahraničního obchodu vyčnívá.

Jak dále uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu, v případě Kazachstánu jde o nárůst vývozu o více než 59 tisíc procent. Za rok 2023 se vyvezlo obráběcích strojů za více než 23 milionů korun, oproti hodnotě celkového vývozu 39 tisíc za rok 2022.

Nárůst vývozu o 59 tisíc procent ale přesto není v případě Kazachstánu nejvyšší. Ještě větší skok zaznamenal sklenářský tmel, jehož export vyletěl o 84 500 procent. V řeči cen to znamená 1 692 000 korun za období leden až listopad 2023 oproti dvěma tisícům korun za stejné období o rok předtím.

Takový výběr zboží nemusí být náhodný. „Rusko je dlouhodobě zcela závislé na dovozu sofistikovaných strojů ze zahraničí, typicky obráběcí a CNC stroje, včetně náhradních dílů. Je proto logické, že se bude snažit obcházet mezinárodní sankce všemi možnými způsoby, protože tyto stroje mají široké využití, mimo jiné při výrobě vojenského materiálu,“ poznamenal k tomu Chromý z Transparency International.

Objevují se také zprávy o nedostatku elektronických součástek. Rusko je nahrazuje právě nákupem výrobků, které takové součástky obsahují. „Jsou pak použity ve vojenském vybavení na Ukrajině, přičemž máme řadu důkazu o použití například čipů z kalkulaček v ruských dronech,“ uvedl příklad analytik.

Celou mozaiku případů ještě komplikuje zapojení středoasijských zemí do mezinárodních celků. „V případě Kazachstánu a Kyrgyzstánu možnosti monitorování případných reexportů komplikuje mimo jiné i jejich členství v Euroasijské ekonomické unii, které umožňuje snazší pohyb zboží přes hranice s Ruskem,“ upozornil Marek Vošahlík, mluvčí ministerstva průmyslu. Česko už některé podezřelé případy prošetřuje (viz předchozí boxík).

Exports from Czech Republic to Kyrgyzstan are up 1200% since Russia invaded Ukraine. That puts Czech ahead of Germany (1100%) and behind Poland (2200%). This isn't complicated. EU exports to Kyrgyzstan began booming in Mar '22. This stuff is going to Russia and must be stopped... pic.twitter.com/3s8OsMMJhk