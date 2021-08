Nejen Řecko. Lesní požáry sužují i další středomořské státy, v Alžírsku zemřelo přes 60 lidí

V posledních dnech je situace nejhorší a nejvíce hoří ve dvou oblastech – první je ostrov Evia severně od Atén. Hoří hlavně v jeho severní části, kde se plameny nejvíc ohrožují oblasti kolem města Istiaia a okolní vesnice.

Druhou aktuálně nejvíc postiženou oblastí je poloostrov Peloponés, kde s bojem proti požárům pomáhají i čeští hasiči. Jak Radiožurnálu řekl velitel české jednotky Richard Franc, ráno byla zatím situace klidná, odpoledne ale očekávají víc práce.

„Pokud bude vývoj podobný jako včera a dynamika bude probíhat stejně, tak předpokládám, že kolem 12. až 13. hodiny zase dojde ke zvýšení rychlosti větru, což nám může přinést více práce,“ popsal ve středu Franc.

Češi v Arkádii mimo jiné budovali ochranný val, který má chránit přilehlé vesnice, museli se ale stáhnout kvůli silnému větru. Kromě větru hašení ve středním Peloponésu komplikují vysoké teploty a celkově sucho a taky náročný kopcovitý terén. Kromě pozemní techniky pomáhají i hasící letadla, kterým zas práci ztěžuje kouř z hořících lesů.

Mezinárodní pomoc

Češi působí v Arkádii na Peloponésu v okolí vesnice Dafia u řeky Ladonas, kde podle France celkem zasahuje asi 250 hasičů, z toho asi stovka z nich jsou zahraniční jednotky, které v Řecku pomáhají. Kromě Čechů do Řecka vyslali své jednotky například Chorvatsko, Francie, Rumunsko a další státy Evropské unie, dále i například Ukrajina, Srbsko nebo Izrael.

Pokud jde o českou jednotku, ta by v Řecku podle plánu měla zůstat do příštího týdne, což se ale může změnit, jak řekl vedoucí komunikace hasičského záchranného sboru Rudolf Kramář.

„Stávající mise vyprší příští středu. Pokud budou naše síly a prostředky potřeba a řecká strana o to požádá, tak skutečně existuje možnost, že by byla naše jednotka posílena. Ať už z pohledu techniky, tak z pohledu sil, že by se zvýšil počet nasazených hasičů. Iniciativa musí vzejít z řecké strany, není možné, aby na místo přijeli lidé bez jakékoliv koordinace,“ popsal Kramář.

Zatím o tom hasiči jednali s ministerstvy vnitra a zahraničí, které akci koordinují z české strany. Resorty jsou podle Kramáře připravené misi prodloužit nebo rozšířit.

Dezorientovaní ptáci

Vládu kritizovali hlavně starostové obcí a obecně obyvatelé Peloponésu. Vadilo jim, že úřady v minulých dnech pomoc tomuto regionu zanedbaly a soustředily se hlavně na okolí Atén. Tam se teď plameny dostaly pod kontrolu a hasiči se odtud přesouvají právě na Peloponés.

Požáry u Atén jsou částečně pod kontrolou. Vážná je situace na ostrově Euboia nebo na Peloponésu Číst článek

Plameny ale nekomplikují život zdaleka jen lidem. Lesy v Řecku hoří v době, kdy právě přes toto území migrují ptáci z Evropy za teplem do Afriky – například čápi létají právě kolem Atén.

Teď ale kouř z požárů nejen tyhle ptáky zmátl a dezorientoval a Atéňané v posledních dnech přímo v ulicích našli desítky až stovky těchto velkých ptáků, někdy vysílených, někdy uhynulých poté, co se dezorientovaní ztratili ve městě či narazili do elektrického vedení.

Alžírsko, Turecko, Itálie...

Nehoří ale zdaleka jen v Řecku. Momentálně je velmi vážná situace v Alžírsku. Hoří tam hlavně na severovýchodě země v hornaté oblasti Kabylie – i tam vše komplikuje složitý terén, vysoké teploty a silný vítr. Kvůli požárům v Alžírsku zemřelo už 65 lidí, skoro polovina obětí jsou přitom vojáci, kteří pomáhají s evakuacemi a hašením.

S ohněm dál bojuje i Turecko. Tam se ale situace zlepšuje, hasiči mají většinu požárů pod kontrolou. Nový požár se ale začal včera šířit u turistického rezortu Bodrum. I tak ale Turecko slíbilo, že pošle dvě hasicí letadla na pomoc Řekům. Turecký ministr zemědělství prohlásil, že tím vlastní zem nijak neohrozí, mají prý ještě další letadla a vrtulníky v záloze.

Hoří i jih Itálie, další požáry dál zuří v Rusku, americké Kalifornii a Kanadě.