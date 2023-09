Nemáme tu migranty, Ukrajince, cikány ani LGBT, nám jde o práci a příjem, tvrdí Středoslováci z vesnice

Jeden malý obchod, jedna krčma, žádná škola a práce obvykle jen v lese nebo v továrnách v údolí. Zhruba takhle vypadá nejvýše položená středoslovenská obec Lom nad Rimavicou. Vesnička plná dřevěnic leží v nadmořské výšce 1015 metrů mezi Detvou a Breznem, postupně se vylidňuje a místní lidé mají konzervativní názory. To výrazně ovlivňuje, jak budou v sobotních parlamentních volbách hlasovat. Reportáž Lom nad Rimavicou 11:32 28. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katarína s Martinem mají čtyři děti. Tématem voleb jsou u nich peníze. Jiná témata neřeší | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Cesta vede z kopce do kopce a slepá ulice končí nad rozlehlou pastvinou. U branky do pěkného opraveného domu stojí Katarína. Vyhlíží děti, má čtyři a malý Martin se právě řítí domů na kole. „Je nás hodně a málo vyděláváme,“ rozesměje se tmavovlasá žena s brýlemi. „Snažíme se, abychom měli stálou práci a všechno zaplatili.“

Katarína práci má, je učitelkou v mateřské škole a dojíždí do patnáct kilometrů vzdálené Hriňové. „Jsem ve volební komisi, ale koho budu volit, ještě nevím. Nemám čas se tím zabývat,“ říká.

Katarína tvrdí, že žádná žhavá volební témata, jako je migrace, válka nebo vztah Slováků k LGBT, tady nemají váhu.

„My tu nemáme migranty, ani Ukrajince, ani cikány a ani LGBT. I kdyby tu někdo takový byl, tak to tady nepřežije. Tady to funguje tak, že je to mimo společnost. Jestli chceš žít, tak žij, ale za dveřmi a potichu,“ říká přesvědčivě paní učitelka.

Přitakává manžel Martin, který právě přišel v montérkách z domu rodičů, kde krmil dobytek: „My jsme křesťané, tady to funguje jinak. Jsme daleko od centra.“

Martin je policista, dřív pracoval v lese. Slouží na okrese a podle něj je tu klid. „Žádná velká kriminalita tu není. Když se chlapi poperou v krčmě, tak si to vyřídí mezi sebou a policii do toho netahají,“ popisuje.

Koho bude volit, říct nechce a prý ani neví. „Tady politiky nevidíte, a když jsou volby, tak nestačíme vytahovat letáky ze schránky. Komu dám hlas? Jako policista musím být neutrální,“ zasměje se vyhýbavě místní rodák. „Nás zajímá, jak vyžijeme,“ dodává Katarína.

Peníze šestičlennou rodinu musí rozhodně zajímat, protože v nejbližším supermarketu v Hriňové stojí například máslo 3,29 eura, což je v přepočtu zhruba 82 korun, to levnější vychází na 70 korun.

Překvapivě vysoké na tak odlehlou vesnici jsou i ceny v jediné místní hospodě, kterou je Vrchárská krčma. Obyčejná točená dvanáctka stojí 2,70 eura, desítka vyjde na 1,50. Odpoledne je hospoda prázdná, hostinská Erika ale tvrdí, že ji uživí.

„Nejsem majitelka, jen to vedu,“ směje se zvonivě veselá žena. „Já budu asi volit Robert Fica. Můj otec byl mečiarovec a Fico je něco podobného, takže proto.“

U stolu sedí jediný host, dřevorubec Jaroslav. „Politici jen slibují, ale kdybych byl v politice, taky bych nasliboval. A nakradl. Nejdřív svoje kapsy a pak si každý sebere, co může,“ směje se trochu ironicky a není úplně jasné, jestli to myslí vážně. „Není koho volit, tam je všechno takové zdevastované. Kdybych někoho zvolil, i tak bude těžko.“

Lom nad Rimavicou je úhledná vesnice, kde žádná bída vidět není. Místní odcházejí, chalupy si kupují lidé z měst. Před rokem 1989 chodilo do školy 300 dětí. Dnes tu škola není, zavřeli ji před osmi lety. Rozlehlá budova chátrá a brzy ji zbourají.

„Bude z toho sportovní centrum,“ říká Marián, který se kolíbavě pohybuje kolem plotu. Bývalý řidič autobusu pracuje ve vodárně a bez zaváhání říká, koho bude volit. „Republiku. Ti hoši mají co říct.“

Republika se oddělila od pravicové LSNS Mariána Kotleby a žádá vystoupení Slovenska z NATO, z Evropské unie, brojí proti pomoci Ukrajině a „liberální elity“ a amerického miliardáře George Sorose obviňuje ze spiknutí proti Slovensku.

Marián se vratce zakymácí a v igelitce mu něco zacinká. „To je vinea,“ usmívá se. „K tomu mám ještě hrušku, ale to je na zítra. Dáme si se sousedem,“ podává ruku, loučí se a odchází mezi dvě jediné bytovky v obci. Za hřbitovem na dvorku chalupy posedávají čtyři chlapi, na stole plastové lahve s pivem a rozpitá láhev bílé kořalky.

„Volit půjdeme, ale volby jsou tajné, takže vám nic neřeknu. A ten mikrofon si schovejte. My jsme slušná vesnice,“ uzavírá diskusi sympatický čtyřicátník.

Lom nad Rimavicou patří správně pod Sihlu, ve které v posledních parlamentních volbách 2020 vyhrál přesvědčivě Smer Roberta Fica s téměř 29 procenty hlasů, druhá se ziskem necelých patnácti procent byla LSNS Mariána Kotleby, kterou slovenská média standardně označují jako fašisty. Liberální strany tady neměly šanci.