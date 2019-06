Největší riziko od začátku krize. U Středozemního moře je málo záchranných člunů pro lodě s migranty

Riziko, že lodě, na kterých se migranti dostávají do Evropy, ztroskotají ve Středozemním moři, a běženci zemřou, je teď nejvyšší od začátku migrační krize. Uvedla to OSN. Na vině je podle ní nedostatek lodí nevládních organizací, které v oblasti fungují jako záchranná plavidla, a rovněž eskalace konfliktu v Libyi. Praha 22:24 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jestliže brzy nezasáhneme, bude tam moře plné krve,“ uvedla mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Itálii Carlotta Samiová. (ilustrační foto) | Foto: Hani Amara | Zdroj: Reuters

„Jestliže brzy nezasáhneme, bude tam moře plné krve,“ uvedla mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Itálii Carlotta Samiová.

Evropská unie odsouhlasila nová pravidla pro vracení migrantů. Uprchlíci podle ní musí spolupracovat Číst článek

Vzhledem k příznivým podmínkám, které teď na moři panují, se v nejbližší době tisíce lidí chystají opustit Libyi. Touto severoafrickou zemí už dlouho zmítají boje a nyní se potýká i se záplavami, které způsobil silný déšť. Bez záchranářských lodí se ale nejspíš dramaticky zvýší počet ztroskotaných plavidel, napsal britský list The Guardian.

Humanitární organizace tvrdí, že pobřeží Libye v posledních dnech opustilo téměř 700 lidí, z toho jen pět procent zachytila libyjská pobřežní hlídka. Tito lidé pak byli vráceni do detenčních center. Zhruba 40 procent běženců dorazilo na Maltu a 11 procent do Itálie. Co se stalo s těmi zbylými, není jasné.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci se k italským břehům letos dostalo už asi 1940 běženců, dalších 350 cestou přes Středozemní moře zahynulo.

Jak uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, v Libyi je teď asi 60 tisíc žadatelů o azyl. Za poslední dva měsíce rovněž kvůli bojům v Tripolisu a jeho okolí přišlo o střechu nad hlavou dalších 90 500 Libyjců.

Humanitární organizace uvádějí, že tisíce žadatelů o azyl jsou uvězněny v detenčních centrech a vystaveni mučení, sexuálními násilí a nucené práci.