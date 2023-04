Vraždy v přímém přenosu. Útočníci během vysílání zastřelili indického exposlance a jeho bratra

V přímém přenosu indické televize zastřelila v sobotu večer trojice útočníků bývalého indického poslance Atika Ahmada a jeho bratra, a to v okamžiku, kdy byli obklopeni několika policisty. Informuje o tom server BBC, podle něhož byl expolitik v roce 2019 odsouzen za únos a nyní trestně stíhaný za vraždu a napadení. Dillí 7:20 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý indický poslanec Atik Ahmad (archivní foto) | Foto: Raveendran/AFP | Zdroj: Profimedia

Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukazují bratry v doprovodu policie, jak odpovídají na otázky novinářů, zatímco směřují na vyšetření do nemocnice v severoindickém státě Uttarpradéš. Pak jednoho z nich útočník střelí z bezprostřední blízkosti přímo do hlavy a spolu s komplici začne pálit i do druhého.

Ahmad i jeho bratr na místě zemřeli. Útočníci, kteří se předtím přestrojili za novináře, se po atentátu vzdali policii. Při útoku utrpěl zranění jeden policista a jeden novinář.

Ahmad byl před čtyřmi lety odsouzen za únos a nyní navíc čelil dalším obviněním. Proto byl i před návštěvou nemocnice pod dohledem policie a v želízkách.

V březnu se indický nejvyšší soud odmítl zabývat jeho žádostí, v níž tvrdil, že je ze strany policie v ohrožení života.

Podle BBC za posledních šest let policie v Uttarpradéši zabila přes 180 lidí obviněných z různých trestných činů. Ochránci lidských práv policii obviňují z vražd, což zdejší vláda odmítá.