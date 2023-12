Komunikovat přímo, pečovat o traumatizované a neglorifikovat střelce. Ředitelka z USA radí s postupem

„U nás se tohle nemůže stát.“ Čtvrtek 21. prosince tuto realitu proměnil. „Většinou jsou lidi na začátku v šoku. Někteří o tom nechtějí mluvit a mohou se k tomu chtít vrátit až po čase, protože někdy to hned prostě nejde,“ popisuje pro iROZHLAS.cz Suzy Ortová. Pracuje jako ředitelka střední školy v New Yorku, kde se pravidelně připravují na možný útok střelce. Praha / New York 16:02 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé pokládají svíčky před sídlem Karlovy univerzity | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zemřelo 14 lidí, mrtvý je i útočník, který spáchal sebevraždu, zabil i svého otce. Česko prožívá dosud nepoznanou bolest, která přišla po masové střelbě na škole.

Naproti tomu například ve Spojených státech se tyto incidenty stávají až příliš často. Nevadská univerzita v Las Vegas, texaská škola v Uvalde nebo základní škola Sandy Hook v Newtownu jsou jen některé z nich, patří ale k těm nejtragičtějším co do počtu obětí.

Američané se na možný útok střelce nejen na škole připravují, trénují, aby dokázali co nejrychleji zareagovat a měli osvojené mechanismy, aby byli připravení nejen na okamžik útoku, ale především na jeho následky.

„Hlavně se snažíme soustředit na ty lidi, kteří to zažili, a mluvit s těmi, kteří byli zraněni. Aby se děti cítily bezpečně ve škole, aby se jim dostalo podpory,“ říká ředitelka newyorské školy Ortová. Upozorňuje současně na praxi nezveřejňování jména a identity pachatele, který touží získat pozornost svým hrůzným činem. „Soustředíme se více na oběti, ne na toho člověka, který to způsobil,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.

Práce s traumatem

Po útoku se několik dní nechodí do školy. Ortová zmiňuje, že následně jsou pro studenty k dispozici psychologové, kteří je vyslechnou, mají-li zájem. Tato pomoc není dostupná jen den nebo dva, ale jde o dlouhodobý proces. Ne každý, koho se události kolem střelby dotkly, dokáže o svých pocitech hned mluvit.

„Není to jenom o dni potom a pak se na to zapomene. Děti potřebují pocit, že mohou s někým mluvit o tom, že je to traumatické, potřebují dlouhodobou podporu,“ zdůrazňuje ředitelka z New Yorku.

Bezprostředně po útoku nebo podobné traumatizující události nabízí pomoc velký počet osob, podle Ortové je ale nutné, aby měly oběti kolem sebe oporu i v delším časovém horizontu, aby mohly svůj zážitek pořádně zpracovat.

Kolem Filozofické fakulty se stále pohybuje několik policistů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Americké školy postupují podle specifického protokolu. Například první týden po útoku jsou studentům k dispozici psychologové, konzultanti i speciálně proškolení pedagogové. „Ze školních peněz platím navíc psycholožku, která dochází na částečný úvazek, ale je úplně skvělá, během těch tří dnů v týdnu poskytuje klinickou práci. To je, myslím, strašně důležité,“ říká Ortová.

Nácvik nebezpečí

Dvanáctkrát do roka absolvují v newyorské střední škole nácvik na možné nebezpečí. Vedení školy musí mít neustále aktuální podklady, jejich připravenost musí úřadům doložit během prvních dvou dnů nového školního roku. Jde o konkrétní scénáře a postupy: jak identifikovat střelce, kam se schovat, co dělat preventivně.

„Postupy se mění. Třeba jsme deset let dělali to, že jsme zakrývali okna ve třídách a děti se krčily vzadu v místnosti a čekaly na pokyn, že je vzduch čistý a mohou vylézt. Ale teď jsme dostali instrukce, že okna nemáme zakrývat, protože to střelci napoví, že tam někdo je. Máme být potichu, v žádném případě neotevírat dveře a čekat,“ popisuje ředitelka.

Změnila se také způsob, jakým se ve škole oznamuje přítomost útočníka. Dřív ve škole říkali heslo, které znali pouze učitelé a které bylo nenápadné. Teď se však o nebezpečí hovoří otevřeně.

Když se školním rozhlasem vyhlásí nácvik postupu při útoku střelce, dvakrát se zřetelně oznámí, že jde opravdu jen o trénink, a vyhlásí se, zda jde o útočníka v budově, nebo venku. „Neříká se přesně, co se děje, jde pouze o výzvu k poslouchání instrukcí,“ doplňuje Ortová.