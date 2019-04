Publikujte prosím fotografii mé mrtvoly, vyzývají studenti v kampani. Chtějí tak lidi probrat z letargie

Když kolem sebe začala před 20 lety střílet dvojice ozbrojených studentů, nebyla ještě Kaylee Tynerová naživu. Přesto ji masakr na střední škole Columbine ve městě Littleton v Coloradu zpětně zasáhl. Sedmnáctiletá dívka se proto v únoru se svými spolužáky rozhodla založit iniciativu My Last Shot, která vybízí studenty, aby si stáhli nálepku s nápisem: „V případě, že zemřu v důsledku střelby, publikujte prosím fotografii mé mrtvoly.“ Littleton (USA) 20:22 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentská iniciativa #MyLastShot | Foto: Sydney Sweat / Sass Photography | Zdroj: Iniciativa #MyLastShot

Prohlášení si studenti mají vytisknout a nalepit na zadní stranu osobního průkazu nebo třeba na mobilní telefon. Autoři kampaně věří, že když lidé uvidí skutečné následky masové střelby, může to s nimi pohnout více než „jen“ další číselný údaj o počtu obětí.

„Stali jsme se imunní vůči statistikám. Orlando, 49. Vegas, 59. Parkland, 17. Čísla postrádají lidskost,“ prohlašuje kampaň My Last Shot, což v překladu může znamenat moje poslední fotografie i výstřel.

20 let od masakru na střední škole Columbine. ‚Stříleli kohokoli, kdo jim přišel do cesty‘ říká přeživší Číst článek

„Cenzura nevede k pokroku. Toho dosáhneme, když vidíme lidstvo v jeho nejhorším stavu – a společně se pokoušíme ho povznést do toho nejlepšího. Musíme ten problém vidět, abychom našli jeho řešení. Ať už je to jakkoli těžké.“

Podle studentů nestačí, aby fotografie v médiích po podobné tragické události zobrazovaly pouze policejní pásky nebo matky objímající své dcery. Hlavní inspiraci čerpali ze silných fotek, které se zapsaly do historie a donutily společnost k akci.

Kaylee Tynerová pro CNN zmiňuje například čtyři roky starý snímek utopeného tříletého syrského uprchlíka, jak leží bezvládně na turecké pláži, nebo fotografii znetvořeného těla afroamerického 14letého mladíka Emmetta Tilla, který se stal v 50. letech minulého století obětí rasistického útoku.

„Jeho rodiče trvali na tom, aby svět viděl obraz jeho smrti,“ vysvětluje pro americkou televizi Tynerová s tím, že Tillova fotografie pomohla odhalit rasovou propast v zemi a uvedla do pohybu hnutí za práva menšin.

Podle deníku The New York Times se ke kampani My Last Shot přidalo už na sedm tisíc lidí. Veřejnou podporu jí vyjádřil i 19letý David Hogg, přeživší loňské střelby na střední škole ve floridském Parklandu.

This is #MyLastShot from #MyLastShot Team on Vimeo.