Při střelbě na univerzitě v Charlotte zemřeli dva lidé, další čtyři jsou zranění. Útočníka dopadli

Dva mrtvé a čtyři zraněné, z nichž tři jsou v kritickém stavu, si v úterý odpoledne vyžádal útok střelce na Severokarolínské univerzitě v Charlotte. Policie útočníka dopadla. V souvislosti s případem se znovu ozývají výzvy k přijetí takových opatření, aby byly univerzitní areály bezpečnější. Charlotte (USA) 9:08 1. května 2019

„Byly to takové hlasité rány. Několik hlasitých ran a pak už jsme jen viděli, jak všichni vybíhají z budovy. Jako když jste nervózní nebo jako když se bojíte. A pak se za sebou ohlíželi,“ popsal momenty po útoku mladík, který na univerzitu přijel na výstavu.

Informaci, že útočník v areálu Severokarolínské univerzity v Charlotte pistolí zasáhl několik studentů, policisté dostali odpoledne místního času. Na místo přijeli strážníci, kteří se chystali dohlížet na bezpečnost na nedalekém koncertě.

Vběhli do výukové budovy, kde byl útočník, a zatkli ho. Jde o 22letého Trystana Andrewa Terrella, který na univerzitu také chodil. Jeho dědeček řekl, že vnuk nikdy nejevil zájem o zbraně.

„Studenti by se neměli v kampusech bát o život,“ řekl v reakci na úterní útok demokratický guvernér státu Severní Karolína Roy Cooper. „Když rodiče posílají děti do školy, neměli by si o ně dělat starosti. Toto násilí musí zkrátka přestat. V nadcházejících dnech se pořádně podíváme, co je nutné udělat, abychom se posunuli dál," dodal.

Na univerzitě je zapsáno více než 26 500 studentů a má zhruba 3000 zaměstnanců.