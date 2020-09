Střelba na večírku v USA si vyžádala dva mrtvé a 14 zraněných. Policie po útočníkovi pátrá

Dva mladí lidé zemřeli a 14 dalších bylo zraněno při střelbě na soukromém venkovním večírku ve městě Rochester ve státě New York. Novinářům to v sobotu řekl prozatímní policejní šéf Mark Simmons. Policie zatím nikoho nezadržela a neví, zda střelců bylo více. Při střelbě zemřel muž a žena ve věku 18 a 22 let. Zranění byli převezeni do nemocnic, žádný z nich nebyl v ohrožení života, dodal Simmons.

