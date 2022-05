‚Do školy se už nikdy nevrátím.‘ Jak může střelba v Uvalde změnit život dětí, které útok přežily

‚Desetiletý Noah Orona neplakal. Jeho otec Oscar to nemohl pochopit. Několik hodin předtím přišel střelec s puškou do chlapcovy třídy a zabil devatenáct dětí a dvě učitelky. Jedna rána zasáhla Noaha do lopatky, chlapec ležel v kaluži krve mezi těly svých mrtvých kamarádů hodinu, možná více, a čekal na pomoc.