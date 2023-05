Střelba v Srbsku byla vyvrcholením hádky. Každá škola bude mít ochranu, říká velvyslanec Kuchta

Srbská policie zatkla střelce, který ve čtvrtek večeru srbského města Mladenovac zabil 8 lidí a 13 dalších zranil. Nejmladší oběti bylo 15 let. Dva zranění ve věku 21 a 23 let jsou ve vážném stavu. „Mělo dojít k nějakému dlouhodobějšímu urážení nebo snižování důstojnosti toho mladíka, které zřejmě vyvrcholilo nějakou hádkou právě na tom školním dvoře,“ popsal český velvyslanec v Srbsku Tomáš Kuchta ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Bělehrad 13:32 5. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřování střelby v srbské škole | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

Jak se podařilo policii jednadvacetiletého vraha dopadnout? Máte takové informace?

Podle informací, které máme z veřejných zdrojů, tak taxikář, kterého ten střelec přepadl a donutil odvést ho do lokality, kde měl mít jeho strýc chatu, poté, co ho propustil, upozornil policii na místo, kde se útočník zdržuje.

Ví se v tuto chvíli něco o motivech střelby, která začala hádkou na školním dvoře?

Ano. Podle toho, co říkal prezident Vučić na tiskové konferenci, tak mělo dojít k nějakému dlouhodobějšímu urážení nebo snižování důstojnosti toho mladíka, které zřejmě vyvrcholilo nějakou hádkou právě na školním dvoře. On se vzdálil, doma si vzal automatickou zbraň, vrátil se a začal střílet do hloučku, kdy mnozí k němu údajně stáli zády.

Provází oba zmíněné incidenty z posledních dnů spekulace, jestli mezi nimi může být nějaká souvislost?

Souvislost je taková, že v domácnostech obou těchto mladých lidí se nacházela zbraň, která nebyla zřejmě dostatečně zajištěná. Jestli se ten druhý střelec nechal nějak inspirovat v nějakém momentálním pomanutí smyslu, to už se opravdu dá jen spekulovat. Je ale jasné, že určití narušení jedinci můžou při takovýchto událostech prostě najít nějaký návod k řešení svých problémů tímto způsobem.

Srbsko má velmi přísné zákony ohledně držení zbraní. Prezident Aleksandar Vučić označil střelbu za akt terorismu a slíbil dál zpřísnit zákony o držení zbraní a výrazně zvýšit pokuty za jejich nelegální držení. Takže dá se očekávat, že se legislativa ještě zpřísní?

Ano, vypadá to tak. Pan prezident avizoval, že se zaprvé rozšíří policejní sbor o 1200 členů do šesti měsíců. Každá škola bude mít zajištěnou ochranu. Dále avizoval, že se vláda zaměří na držitele neloveckých zbraní, kterých je v současné době mezi obyvatelstvem kolem 400 tisíc. Chtěli by tento počet snížit na 30 tisíc, to znamená méně než desetinu. Jedná se tedy převážně právě o krátké ruční zbraně. A samozřejmě budou pokračovat další kroky k zamezení nelegálního obchodu se zbraněmi a tak dále.