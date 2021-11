Patnáctiletý student střílel na střední škole v Michiganu. O život připravil tři spolužáky, šest zranil

Dějištěm násilí byla škola Oxford High School v obci Oxford Township, což je komunita s asi 22 tisíci obyvateli severně od města Detroit. Policie údajného střelce zatkla přímo ve škole a zabavila pistoli.

Strážníci dostali informaci o probíhající střelbě těsně před 13.00 místního času (19.00 SEČ). Údajného střelce policie zatkla přímo ve škole a zabavila mu poloautomatickou pistoli. Úřad šerifa záhy nato informoval, že útok se zdál být činem jednotlivce.

