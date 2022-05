Zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní po útoku v Texasu? I mnozí demokraté už rezignovali

Jak je ve Spojených státech už několik let pravidlem, i tentokrát po hromadném zabíjení spáchaném střelnou zbraní volají představitelé Demokratické strany po regulaci jejich prodeje. Ovšem pravděpodobnost, že jakákoli reforma projde Kongresem, se po útoku v texaském městečku Uvalde zdá stejně mizivá, ne-li mizivější, než byla před skoro deseti lety po masakru na jiné základní škole v Connecticutu, píše agentura AP. Washington 15:47 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít zbraně, obchod se zbraněmi, pistole | Zdroj: Reuters

Už i mnozí demokraté podle webu Politico vyjadřují rezignaci. Jejich plány na zpřísnění pravidel kolem držení zbraní opakovaně narážejí na odpor Republikánské strany, ať už jde o prověřování zákazníků při nákupech, nebo zákaz prodeje útočných pušek. Republikáni, bez jejichž podpory dlouhodobě nemají restrikce v Kongresu šanci na úspěch, se přiklánějí k širokému výkladu druhého dodatku americké ústavy, který se týká práva držet zbraně.

Bezprostředně po úterním útoku, při němž střelec na texaské škole zabil nejméně 21 lidí včetně 19 dětí, se zásadní změna politických možností nerýsovala.

„Úterní děsivé události přinesly obvyklé volání po modlitbách a spravedlnosti pro oběti ze strany republikánů, zatímco demokraté přidávali požadavky legislativních kroků kolem bezpečnosti zbraní. Ale nic nenasvědčovalo tomu, že by nastala shoda ohledně toho, co lze udělat v zájmu prevence těchto incidentů,“ shrnuje vývoj televize CNN. Podotýká, že případy masové střelby se aktuálně v USA opakují každý týden, „někdy den co den“.

Zatímco demokraté v čele s prezidentem Joem Bidenem v noci na středu volali po zpřísnění zákonů o zbraních, republikánští politici mluvili o zpřísňování bezpečnostních opatření přímo ve školách. „Nejefektivnějším způsobem, jak udržet děti v bezpečí, je ozbrojená policie na půdě školy,“ řekl texaský senátor Ted Cruz. Média podotýkala, že měl naplánované vystoupení na víkendové výroční konferenci lobbistické skupiny Národní asociace držitelů střelných zbraní (NRA), která je považována za zásadní součást odporu proti regulačním snahám.

Většina se zmenšila

Dalším faktorem jsou ovšem nálady americké veřejnosti. Podle průzkumů sice většina Američanů podporuje zpřísnění zákonů, ovšem tato většina se zřejmě v posledních letech zmenšila a spadla téměř k 50procentní hranici. Podpora se zdá být vyšší u konkrétních opatření, jako je již zmíněný zákaz útočných pušek, i zde jsou ovšem propastné rozdíly mezi voliči dvou velkých stran. Podle průzkumu agentury Pew Research Center v dubnu roku 2021 podporovalo zpřísnění zákonů jen 20 procent republikánských či spíše republikánských voličů.

I proto pravděpodobně republikánští představitelé v Kongresu nevyslyší úterní Bidenovu výzvu, že „je čas konat“. Bez jejich podpory nemůže žádný návrh v této oblasti projít Senátem, který sice kontrolují demokraté, ovšem nemají dostatek hlasů na překonávání obstrukcí. To s největší pravděpodobností bude platit i po listopadových volbách do Kongresu, naopak se očekává, že v nich demokrati část křesel ztratí.

Mnozí demokraté po úterním útoku v Texasu uváděli, že jsou smíření s tím, že se nic nezmění, píše Politico. Do této skupiny rozhodně nepatří senátor Chris Murphy, který před deseti lety coby kongresman za jeden z obvodů v Connecticutu byl s rodinami dětí zastřelených na základní škole Sandy Hook.

„Co tady děláme? Co tady děláme?“ řekl v úterý večer na půdě Senátu, když se obracel na kolegy. „Máme víc masových střeleb než dní v roce. Naše děti žijí ve strachu. (...) Proč tady jste, když ne kvůli řešení tak existenčního problému, jako je tohle? (...) Tohle se děje jenom v téhle zemi, nikde jinde,“ pokračoval Murphy.

Novinářům poté řekl, že věří, že „za správných podmínek“ by se našel dostatek republikánů, kteří by pomohli demokratům prolomit obstrukce a prosadit nějakou formu regulace. „Nerozumím, proč si tady lidi myslí, že jsme bezmocní. Jsem neskutečně ochotný udělat první poslední pro nalezení kompromisu,“ cituje jej Politico.