Policie zadržela podezřelého ze střelby v Atlantě. Útočník ve zdravotním středisku zastřelil ženu

Střelec po incidentu z místa činu utekl a policie po něm několik hodin pátrala v centru Atlanty, uvedla agentura AP. Prchal v kradeném autě. Podle policie je podezřelým 24letý Deion Patterson, bývalý člen americké pobřežní stráže.

V čekárně zdravotního střediska Northside Medical údajně zastřelil 39letou ženu. Dalšími zraněnými jsou také ženy, a to ve věku od 25 do 71 let.

Střelba se odehrála v době, kdy Spojené státy zažívají mnoho násilných incidentů s použitím střelných zbraní.