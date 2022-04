Washington Post: Kvůli střelbě přišlo v USA v roce 2020 každý den o rodiče na 40 dětí

Násilí spáchané střelnou zbraní v předloňském roce průměrně každý den připravilo o jednoho z rodičů asi 40 amerických dětí, odhaduje v nové analýze deník The Washington Post. Z jeho propočtů vyplývá, že za celý rok 2020 mohlo ve Spojených státech v důsledku střeleckých incidentů přijít o otce nebo matku přes 15 000 dětí. List zároveň přináší příběh bratra a sestry, kteří během necelých tří let přišli o oba rodiče. Washington 5:51 10. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z propočtů deníku Washington Post vyplývá, že za celý rok 2020 mohlo v USA v důsledku střeleckých incidentů přijít o otce nebo matku přes 15 000 dětí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předloňský rok, v němž udeřila pandemie covidu-19, byl pro Spojené státy mimořádně tragický i z pohledu obětí násilí páchaného střelnými zbraněmi. Za 12 měsíců bylo pistolemi a puškami zabito rekordních více než 19 000 lidí, včetně 1376 dětí.

Deník Washington Post se nyní v začínající sérii textů snaží lépe zmapovat dopady této „epidemie“ násilí na nejmladší obyvatele USA.

„Každý rok jsou stovky z nich zasažené zbloudilými kulkami nebo jsou vystaveny střelbě na školách nebo omylem či úmyslně zastřelí sami sebe. Je zde ovšem jedna nespočítaná, často neviditelná skupina, která v této krizi trpí: Děti, jenž kvůli ní ztratí rodiče,“ píše list.

Jeho odhad o denním počtu takovýchto obětí vychází ze statistik z 20 amerických měst, která byla v roce 2020 dohromady dějištěm skoro čtvrtiny vražd a zabití spáchaných v USA střelnými zbraněmi. V těchto městech údajně kvůli střelbám přišlo o otce či matku přes 3600 dětí.

„Jestliže by trendy zaznamenané v těchto komunitách byly konzistentní se zbytkem země, znamenalo by to, že byli během roku postříleni rodiče více než 15 000 dětí, neboli v průměru nejméně 41 každý den. A to nezahrnuje tisíce rodičů... kteří se zastřelili sami,“ uvádí Washington Post.

Případ z Baltimoru

Mezi dětmi, které předloni přišly o jednoho z rodičů, jsou i Kayleigh a Kavon Washingtonovi z Baltimoru. Sedmiletá Kayleigh byla 23. února u kamarádky v komplexu sociálního bydlení, když se venku začaly ozývat povědomé zvuky výstřelů.

Zůstala uvnitř a držela se pryč od oken, jak ji to učili, pak si ale uvědomila, že venku byla její maminka. Když vyběhla ke vchodovým dveřím, našla tam klubko dospělých ozařované blikajícím světlem sanitky.

Ona i její o čtyři roky starší bratr přitom už věděli, jaké to je, přijít o rodiče. Jejich otce zastřelili na ulici v srpnu 2017, když šel do práce. Děti se po smrti jejich matky nastěhovaly každé k jiným příbuzným. Policie v Baltimoru ani v jednom případě pachatele nedopadla.