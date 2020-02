Útočník z Hanau sepsal před útokem rasistický pamflet. Devět jeho obětí mělo migrační kořeny

Německé nejvyšší státní zastupitelství vyšetřuje středeční střelbu v Hanau s podezřením na terorismus. Novinářům to řekl Peter Beuth, ministr vnitra spolkové země Hesensko, kde se tragédie stala. Podle Beutha měl 43letý útočník xenofobní sklony. Tomu by odpovídalo i to, že devět jeho obětí mělo podle agentury DPA migrační kořeny. Berlín 16:31 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Forenzní experti v německém Hanau | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Jediným, kdo neměl migrační kořeny, byla jeho matka, která je také po smrti.

Beuth ve čtvrtek potvrdil, že podezřelým je třiačtyřicetiletý Němec Tobias R., který byl sportovním střelcem a legálně držel zbraň. Policii ani kontrarozvědce nebyl dosud známý.

Po střelbě v německém Hanau zůstalo 11 mrtvých. Police případ šetří jak terorismus a zkoumá xenofobní motiv Číst článek

O to více šokuje jeho čin, při němž ve dvou barech stotisícového města, které leží asi 20 kilometrů východně od Frankfurtu nad Mohanem, zastřelil devět lidí. Pět z nich bylo podle Ankary občany Turecka. Čtyři z pěti zraněných mají podle DPA taktéž migrační kořeny. Muslimská sdružení v Německu už proto vyzvala k solidaritě s muslimy.

Pravděpodobného pachatele našla policie ve čtvrtek po 3.00 v jeho bytě mrtvého spolu s jeho mrtvou matkou. Ta byla rovněž zastřelená.

Xenofobní sklony

Podle německého časopisu Der Spiegel sepsal střelec 24stránkový pamflet, z něhož jsou patrné jeho rasistické i paranoidní představy o světě, a ve kterém mimo jiné píše o tom, že Němci jsou národem, z něhož vyrůstá to nejlepší na světě, zatímco obyvatele řady jiných zemí je potřeba vyhladit. Obává se také toho, že je dlouhodobě sledovaný. Policie vychází z toho, že text je autentický.

Třiačtyřicetiletý Tobias R. v pamfletu tvrdí třeba to, že si velmi brzy všiml „špatného chování určitých skupin obyvatel“, kritizuje islám jako destruktivní a přistěhovalce jako lidi, které je třeba instinktivně odmítnout. „Naproti tomu svůj vlastní lid jsem poznal jako zemi, z níž roste to nejlepší a nejkrásnější, co tento svět může nabídnout,“ uvedl. Němci podle něj pozvedli lidstvo jako celek.

V textu dále vyjmenovává více než dvacet zemí, jejichž obyvatele je potřeba zlikvidovat, a zabývá se otázkou, kolik Němců je skutečně „čisté rasy a hodnotných“. V tomto kontextu poznamenává, že by si dokázal představit snížení počtu obyvatel o polovinu.

Vlajky na půl žerdi

Místo jednoho z činů odpoledne navštívil ministr vnitra Horst Seehofer, který bude večer jednat se svými kolegy z jednotlivých spolkových zemí o tom, jak „ještě lépe zajistit bezpečí v zemi“ a jak lépe chránit citlivá zařízení.

Ministr, který zločin označil za nepochopitelný, nařídil, aby na všech úředních budovách vlály vlajky na půl žerdi.

České ministerstvo zahraničí dopoledne na twitteru uvedlo, že podle jeho posledních informací z českého velvyslanectví v Berlíně se tragédie nedotkla českých občanů. Ministr zahraničí Tomáš Petříček také vyjádřil soustrast rodinám obětí a podporu městu Hanau.

Podle posledních informací z našeho velvyslanectví v Berlíně se tragédie v #Hanau nedotkla žádných českých občanů. https://t.co/6vryWk3ooP — MZV ČR (@mzvcr) February 20, 2020