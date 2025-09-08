Střelba na autobusové zastávce v Jeruzalémě si vyžádala pět životů. Sedm lidí je ve vážném stavu

Střelecký útok na autobusové zastávce v Jeruzalémě si v pondělí vyžádal pět mrtvých, uvedla izraelská záchranná služba Magen David Adom. Čtyři lidé podle ní zahynuli na místě a pátý člověk podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Dalších sedm lidí je ve vážném stavu. Policie sdělila, že dva teroristy zneškodnili příslušník bezpečnostních složek a ozbrojený civilista. Česká diplomacie zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi.

Policie oznámila, že pachatelé byli zabiti

Incident se podle ToI odehrál na křižovatce Ramot u vjezdu do Jeruzaléma | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Střelba se odehrála na křižovatce Ramot u vjezdu do Jeruzaléma. Podle policie útočníci začali střílet na lidi čekající na autobusové zastávce, podle izraelských médií střelci také vnikli do autobusu, v němž následně začali střílet.

Zdravotní stav dvou osob je středně vážný a tři lidé utrpěli lehčí zranění, uvedla záchranná služba. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu o útoku nyní jedná s bezpečnostními představiteli.

„Byla jsem v autobuse, byl úplně plný... ve chvíli, kdy řidič otevřel dveře... nastoupili teroristé. Bylo to strašné, byla jsem u zadních dveří, spadla jsem na další cestující a podařilo se mi uprchnout, zachránila jsem se,“ řekla stanici Channel 12 nejmenovaná žena.

Dodala, že se schovala pod nedalekým autem, dokud střelba neustala. „Bylo to nepředstavitelné. Nemohu uvěřit, že tu stojím,“ dodala.

Dva útočníci byli zastřeleni

Podle stanice Channel 12 byli dva útočníci zastřeleni, přičemž jednoho z nich zabil voják a druhého ozbrojený ultraortodoxní žid.

„Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady. Zatím nemáme informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané, ale situaci sledujeme,“ uvedl mluvčí české diplomacie Drake.

Otázka Jeruzaléma patří k nejožehavějším tématům palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu.

Napětí ve městě vzrostlo v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Ta vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců.

