Biden s manželkou uctili oběti střelby v Texasu. Mluvili s rodiči zastřelených dětí nebo zástupci školy

Před školou v Uvalde byl na památku obětí zřízen památník, ke kterému pozůstalí a další obyvatelé města položili květiny, hračky a fotografie zastřelených v životní velikosti. Biden s manželkou se zastavili u každé fotografie a dotkli se tváří dětí. Hovořili také se zástupci školy.

Americký prezident po návštěvě památníku zamířil na mši do místního kostela. Později se plánuje setkat s rodinami obětí a záchranáři, než se vrátí do Washingtonu. Podle agentury AP se od Bidena neočekává žádné oficiální prohlášení.

. President @JoeBiden and the @FLOTUS have arrived here at Robb elementary. #Uvalde they were met by cheers from the Uvalde community. pic.twitter.com/ZOKsZBHcQG