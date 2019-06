Zaměstnanec města zastřelil na východě USA 12 lidí. Zemřel při přestřelce s policií

Páteční střelba v obecním správním centru ve městě Virginia Beach na východním pobřeží USA si vyžádala nejméně 12 obětí. Informovala o tom agentura Reuters. Mezi dohromady 13 mrtvými je i pravděpodobný střelec, což byl podle šéfa místní policie dlouholetý městský zaměstnanec. Virginia Beach (USA) 6:57 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie na místě střelby ve Virginia Beach | Foto: Patrick Semansky | Zdroj: ČTK/AP

Střelec podle policie zemřel, když policisté opětovali střelbu ve správní budově vedle radnice. Za mrtvého byl prohlášen v nemocnici, kam byl později převezen. Pachatel vyzbrojený pistolí s tlumičem předtím zasáhl také jednoho policistu, který ale přežil díky neprůstřelné vestě.

Podle šéfa policie ve Virginia Beach Jamese Cervery byl střelec sám a střílel do lidí „nahodile“. Šest zraněných bylo převezeno do nemocnic. Cervera řekl, že to byl dlouholetý běžný městský zaměstnanec a byl roztrpčený.

Přesné okolnosti střelby jsou však podle něj předmětem vyšetřování. „Opravdu máme víc otázek, než odpovědí,“ podotkl policejní šéf.

Policie dříve na twitteru sdělila, že reagovala na střelbu v budově číslo 2 obecního správního střediska, a vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhýbala.

Virginia Beach leží u atlantského pobřeží a s přibližně 450 000 obyvateli jde o největší město Virginie. „Je to nejdrtivější den v dějinách Virginia Beach,“ okomentoval tragickou událost starosta Bobby Dyer.

Podle Reuters se jedná o nejkrvavější útok na pracovišti ve Spojených státech od letošního února, kdy tovární dělník ve městě Aurora ve státě Illinois zabil pět svých kolegů poté, co dostal výpověď z práce.

Nejhorší krveprolití ve veřejném prostoru způsobil v říjnu 2017 v Las Vegas Stephen Paddock, který postřílel 58 lidí a bezmála 900 dalších zranil. Střílel z pokoje ve 32. patře hotelu na 22 000 účastníků koncertu country hudby pod širým nebem. Vyšetřovatelé jeho motiv nezjistili.