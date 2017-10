Střelec z Las Vegas plánoval, že po masakru uteče, prohlásil šerif

Lasvegaský šerif Joseph Lombardo na tiskové konferenci uvedl, že 64letý střelec Stephen Paddock chtěl podle zjištění policie nedělní útok přežít a v jeho realizaci mu mohl pomáhat někdo další. Lasvegaská větev FBI, která se případem zabývá, ale jeho prohlášení mírní. Podle agenta Aarona Rouse pracují s několika teoriemi a ve vyšetřování se všichni musí držet hlavně faktů. Las Vegas 16:33 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lasvegaský šerif Joseph Lombardo | Zdroj: ČTK/AP

Šerif Lombardo na tiskové konferenci uvedl nejen to, že střelec Stephen Paddock chtěl útok přežít a z hotelového pokoje uniknout, ale také to, že si pronajal ubytování přes Airbnb v těsné blízkosti jiného hudebního festivalu v Las Vegas jen týden před masakrem.

Mimo to také přišel podle deníku The Guardian se spekulací, že muž, kterého do té doby policie označovala za jediného strůjce útoku, mohl mít pomoc od někoho dalšího. „Myslíte, že by toho všeho mohl dosáhnout sám? Musíme předpokládat, že mu v nějaký moment pomáhal i někdo jiný,“ dodal s připomínkou toho, jaký arzenál zbraní u Paddocka policisté našli.

K údajnému plánování útoku na jiný hudební festival uvedl, že si Paddock předchozí víkend objednal luxusní pokoj, ze kterého bylo dobře vidět na probíhající hudební festival Life is Beautiful. Doplnil, že policie našla také důkazy, že Paddock chtěl útok přežít, už ale nedoplnil, o jaké důkazy šlo.

Šerif Lombardo do středy tvrdil, že Paddock jednal sám. Názor ale změnil poté, co vyšetřovatelé vyslechli přítelkyni střelce – 62letou Marilou Danleyovou. Mimo ji se nyní vyšetřovatelé snaží najít další osoby, které by mohly být do případu zapletené.

Každý může mít svou teorii

Lombardo také uvedl, že Paddock mohl být „super chlap“, který pracoval sám, dodal ale, že je to pro něj jen těžko uvěřitelné.

Prohlášení lasvegaského šerifa se ale nesetkalo s velkým nadšením u FBI, která na případu také pracuje. „Teorie jsou skvělé a každý může mít nějakou, musíme se ale držet faktů, šerif se musí držet faktů,“ řekl podle britského Guardianu agent Aaron Rouse, který na vyšetřování dohlíží.

Dodal, že by nikdo neměl šířit domněnky. Mimo jiné uvedl, že FBI pracuje hned s několika teoriemi, ale žádnou z nich není zatím připravena představit veřejnosti.

Během konference Lombardo sdělil novinářům také další detaily z vyšetřování. Pár hodin před útokem údajně ještě sázel v kasinu, byl „narušený a nebezpečný“ a evidentně vedl „tajný život“. Mimo to potvrdil, že vyšetřovatelé nyní zjišťují, co ho vedlo k nákupu 33 zbraní jen za poslední rok.