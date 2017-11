Střelec z Texasu si mohl koupit zbraně kvůli chybě letectva. Úřady nevěděly, že byl odsouzen za násilí

Motivem střelce, který v neděli zabil v Texasu 26 lidí, byly podle vyšetřovatelů rodinné rozepře. Za místo svého činu si vybral kostel, kam chodili jeho příbuzní - ti tam ale při incidentu nebyli. Muž na útěku nejspíš spáchal sebevraždu. Sutherland Springs/USA 6:40 7. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květy a dárky pro oběti střelby v Texasu | Foto: Rick Wilking | Zdroj: Reuters

Střelec - šestadvacetiletý Devin Patrick Kelley - dříve sloužil v americkém letectvu. Vojenský soud mu v roce 2012 udělil roční trest za domácí násilí na manželce a dítěti. Kelley se později rozvedl a našel si přítelkyni. Před dvěma měsíci ale do jejich domu vtrhla policie - i jí totiž údajně ubližoval.

Úřady ale případ neřešily, protože nikdo nevznesl obvinění. Agentura Reuters připomněla ještě jeden incident. Před třemi lety si Kelley pořídil psa a podle jeho tehdejší sousedky ho týral. Ani tenhle případ ale policie dál nevyšetřovala.

I přes svou minulost si Kelley mohl kupovat zbraně. Jak uvádí agent FBI Christopher Combs, informace o mužově kriminální minulosti nikdo do kontrolního systému nezanesl.

„Muž zbraně nakupoval celkem čtyřikrát. Ani jednou přitom obchodníci neshledali nic, co by jim mělo prodeji bránit. Dívali se do kontrolního systému NICS, do rejstříku trestů, a pak ještě do indexů, které NICS generuje. Ani v jednom z těchto tří systémů ale nebyla dostatečná data na to, aby se nákupům zabránilo.“

Americké letectvo uvedlo, že kvůli kauze zahájí interní šetření.

Policie povahu rodinných sporů, které měly vést k útoku, zatím neupřesnila. Svědci CNN vypověděli, že měl muž špatné vztahy hlavně s rodinou své bývalé ženy. Podle texaských úřadů poslal Kelley několik dní před střelbou výhružné SMS zprávy své tchýni. Ta sice do kostela v Sutherland Springs čas od času chodila, osudné mše se ale neúčastnila.