Výhružná sms tchýni a pak masakr v kostele, kam chodila. Vrah z Texasu si místo činu zřejmě vybral záměrně

Do texaského kostela, kde v neděli zabil střelec 26 lidí, chodili příbuzní útočníkovy ženy. Pachatel před činem poslal své tchyni několik výhružných textových zpráv. Televizi CNN to v pondělí řekl místní šerif, v době masakru podle něj v kostele nikdo z příbuzných útočníkovy ženy nebyl. Agentura Reuters uvedla, že střelec během honičky s policií telefonoval se svým otcem a řekl mu, že byl zraněn. Sutherland Spring 17:45 6. 11. 2017 (Aktualizováno: 18:42 6. 11. 2017)

Podle médií byl pachatelem šestadvacetiletý propuštěný vojenský letec Devin Kelley, který byl v minulosti trestán kvůli domácímu násilí. Kelley po svém činu spáchal sebevraždu.

Policie zatím stále pátrá po motivu, který střelce přiměl za bílého dne vtrhnout do baptistického kostela a automatickou puškou zabít 26 lidí a další dvě desítky zranit. Podle texaských představitelů si však zřejmě vybral místo útoku záměrně.

Šerif Joe Tackitt uvedl, že střelcovi nepokrevní příbuzní do kostela chodili "čas od času".

Rovněž texaský guvernér Greg Abbott naznačil, že existují vazby mezi pachatelem a kostelem. "Nemyslím, že by to byl jen náhodný projev násilí," řekl v rozhovoru s televizí ABC.

Kelleyho podle agentury AP soud v roce 2012 shledal vinným z násilí na manželce a dítěti a vyměřil mu roční trest.

"Horší než ve válečné zóně "

Jen 20 minut před nejkrvavější hromadnou střelbou v dějinách Texasu se mladí členové kongregace učili příběh o Bohu poskytnuvším chléb Izraelitům, když ho nejvíc potřebovali, a o tom, jak je důležité mít pevnou víru v náročných chvílích. Nikdo v kostele neměl tušení, jak brzy se tato lekce prolne do skutečnosti.

Tim Montgomery ze Sutherland Springs v neděli návštěvu kostela vynechal, což se u tohoto veterána z vietnamské války stávalo jen zřídka. Ale ani mise ve vietnamské válce ho nepřipravila na krev a mrtvá těla, která v kostele našel.

"Vypadalo to tam hůř než ve válečné zóně. Byl jsem ve válce, ale nic takového jsem tam neviděl. Bylo to strašlivé," řekl Montgomery, který na místo dorazil zhruba 15 minut poté, co utichla střelba. Hledal svou manželku Ann, které se podařilo vyváznout bez zranění.

Přátelé Kelly Eoufové takové štěstí neměli. "Jedna z mých nejdražších kamarádek Karla Holcombeová a její manžel byli zabiti," řekla Eoufová z nedalekého Stockdalu. "A nejen to. Jejich syn byl vážně zraněn a jeho manželka, která byla těhotná, zabita. Jak mi tohle může někdo vysvětlit?"

Ray Koenig, který v této oblasti prožil celých svých 82 let, řekl, že místní lidé u sebe často nosí střelné zbraně a nože, ale nikdo by si ani ve snu nedokázal představit, že by je někdo mohl napadnout, zatímco se modlí. "Můžete se vsadit, že od teď se budu snažit s sebou pokaždé do kostela pronést zbraň," dodal.

Bývalá luxusní destinace

Sutherland Springs je malé texaské městečko. Při jízdě autem stačí mrknout, a minete ho. Mají tu jednu hlavní ulici, žádné semafory a tři základní orientační body - poštu, komunitní středisko a kostel.

Leží zhruba 50 kilometrů od San Antonia a žije tu necelých 500 obyvatel. A nedá se ani říct, že by tu měli největší baptistický kostel v okolí 15 kilometrů. To, co tu naopak mají, je oddaná baptistická kongregace čítající více než 100 členů, tedy čtvrtinu všech obyvatel Sutherland Springs.

Do texaského kostela, kde v neděli zabil střelec 26 lidí, chodili příbuzní útočníkovy ženy. | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Tuto neděli ale byly kostelní lavice zaplněné jen z poloviny, což se stává zřídka, dodal Montgomery. Čtyři rodiny z kongregace byly mimo město včetně pastora Franka Pomeroye a jeho manželky Sherri. Montgomery odhadl, že na ranní bohoslužbu přišlo asi 50 lidí. Z nich 26 zemřelo, dvě desítky dalších utrpěly zranění.

Sutherland Springs kdysi bývalo luxusní destinací pro kosmopolitní Texasany žijící v San Antoniu. Ale půldruhého století urbanizace populaci města prudce snížilo.

Komunita, která tu zbyla, je velmi uzavřená, nedůvěřuje lidem ze severu a vůbec komukoli zvenčí, řekla Alda Daltonová, která tu žije skoro tři desetiletí. "I když neznáte všechny obyvatele jménem, určitě je znáte od vidění," dodala.

Po 28 letech, která tu prožila, si Daltonová připadá stále tak trochu jako "novousedlík", protože historie městečka sahá až k bitvě u Alama. Mnoho rodin v Sutherland Springs a sousedních městečkách Floresville a La Vernia v této oblasti žije od počátku 19. století.