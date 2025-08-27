Střelec zabil v americké církevní škole dvě děti, bylo jim osm a deset let. Dalších 17 lidí je zraněno

Začátek školního roku ve Spojených státech poznamenala střelba ve škole v Minneapolisu ve státě Minnesota. Střelec v církevní základní škole zabil dvě děti ve věku osmi a deseti let a dalších 17 lidí zranil. Z toho 14 dětí. Nakonec sám spáchal sebevraždu.

Střelec vešel do areálu katolické školy Zvěstování v Minneapolisu krátce po začátku vyučování, když byly děti shromážděné ke společné modlitbě. Měl s sebou pistoli, poloautomatickou pušku a brokovnici. Policie zatím nesdělila, jestli je vlastnil legálně, ani jestli měl nějaký vztah ke škole.

Začal střílet skrz vitrážová okna naslepo do kaple. Zemřely dvě děti, dalších deset je podle televize ABC v nemocnici. Nejméně dvě mají být v kritickém stavu.

Hromadné střelby ve školách jsou ve Spojených státech poměrně časté. Nejtragičtější událostí byla střelba v základní škole Sandy Hook ve státě Connecticut, kdy v prosinci 2012 zemřelo 20 dětí ve věku šesti až sedmi let a osm dospělých.

Snahy o zpřísnění režimu držení zbraní vyvolané těmito událostmi vyznívají většinou naprázdno.

