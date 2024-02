Německo nedodá na Ukrajinu střely Taurus. Scholz nechce, aby se země nějak zapojila do války s Ruskem

Německo prozatím Ukrajině nedodá moderní střely s plochou dráhou letu Taurus. V pondělí to na šéfredaktorské konferenci agentury DPA řekl spolkový kancléř Olaf Scholz, který to zdůvodnil rizikem zapojení Německa do války s Ruskem. Střely, které patří k nejmodernější výzbroji německé armády, mají dostřel až 500 kilometrů. Cílem by se tak mohla stát i Moskva, čehož se Německo obává.

