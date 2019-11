Brusel má hotovo. Do Česka zaslal finální audit k možnému střetu zájmů Babiše

Evropská komise předala českým diplomatům v Bruselu finální verzi auditní zprávy k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Jde o výsledek prvního šetření, které se týká takzvaných kohezních fondů. Radiožurnálu to v pátek večer potvrdila mluvčí Evropské komise. Dokument putuje na ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou (za ANO). Brusel 20:29 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Profimedia

Audity kvůli střetu zájmů a čerpání dotací holdingem Agrofert proběhly v Česku na začátku letošního roku – jeden řešil dotace v rámci tzv. kohezní politiky, druhý pak zemědělské dotace. Jejich předběžné závěry dorazily do Česka na přelomu května a června – oba dokumenty střet zájmů konstatovaly. České úřady měly možnost se k závěrům vyjádřit a rozporovat je, což také v září udělaly a své reakce do Bruselu poslaly.

Šéfka resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) posléze pro iROZHLAS.cz řekla, že pokud to bude nutné, Česko je připraveno se proti závěrům bruselských kontrolorů bránit i u Evropského soudního dvora. „Kdyby tam bylo něco stěžejního a zásadního, s čím má členská země problém, tak asi jo. Proč bychom si to měli nechat líbit, když bychom byli přesvědčeni o tom, že to tak není,“ uvedla.

