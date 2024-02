Strůjci útoků z 11. září stanou brzy před soudem na základně Guantánamo. Stěžují si na týraní

Blíží se potrestání strůjců atentátů na New York a Washington z 11. září 2001. Při útocích unesenými letadly na věže Světového obchodního centra a sídlo amerického ministerstva obrany zahynuly skoro 3000 lidí. Na přísně střežené americké základně Guantánamo na Kubě se začal připravovat proces s pěti muži zapojenými do přípravy atentátů. Kdo jsou a co jim za jejich činy hrozí? Guantánamo, Kuba 10:22 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší podíl na přípravě atentátů připisuje žaloba Chálidu Šajchovi Muhammedovi z Pákistánu, který vymyslel útok letadly a navrhl jej Usámovi bin Ládinovi | Foto: U.S.News & World Report | Zdroj: Reuters

Obvinění měli pomáhat devatenácti jiným přímým pachatelům, kteří unesli čtyři letadla a narazili s nimi do věží Světového obchodního centra v New Yorku a do budovy Pentagonu ve Washingtonu. Čtvrté letadlo se zřítilo v Pensylvánii, když cestující přemohli únosce.

Činy obviněných

Největší podíl na přípravě atentátů připisuje žaloba Chálidu Šajchovi Muhammedovi z Pákistánu, který vymyslel útok letadly, navrhl jej Usámovi bin Ládinovi a v Afganistánu a Pákistánu dohlížel i na výcvik únosců letadel.

‚Syn a já jsme moc vděční.‘ V New Yorku identifikovali další oběť teroristického útoku z 11. září 2001 Číst článek

Druhým obviněným je Walid bin Ataš ze Saudské Arábie, který dva z únosců letadel trénoval v boji zblízka a následně testoval, jak se dají na palubu letadla pronést nože. Také vytipovával podle letových řádů spoje, které by únosci mohli použít.

Mezi obviněné patří také synovec Chálida Šajcha Muhammeda Ammar Al-Baluči z Pákistánu. Ten v době, kdy pracoval ve Spojených arabských emirátech posílal peníze únoscům.

Peníze únoscům sháněl také čtvrtý obviněný Mustafa al Hafsawi ze Saudské Arábie. Ten únoscům také zařizoval cesty.

Poslední obviněný Ramzi bin Al-šibh organizoval buňku únosců v Hamburku. Vyhledával pro ně pilotní kurzy. Také posílal peníze vůdci skupiny útočníků Muhammedu Attovi a dalším únoscům. Vojenští lékaři ho prohlásili za duševně nezpůsobilého k procesu a je souzen odděleně od zbytku skupiny.

Přípravy na proces

Od pádu Dvojčat uběhlo 22 let. Tragédii si připomínají hlavně hasiči, ze solidarity věsí vlajky, říká historik Číst článek

Obvinění podali přes advokáty mnoho návrhů na provedení důkazů, odmítnutí důkazů a propuštění z vazby. Podali stížnosti na mučení a vynucování jejich výpovědi týráním. Soud se tedy musí vypořádat s procedurálními návrhy jak obhajoby, tak obžaloby.

Soudci si musejí ujasnit, s jakými materiály budou pracovat, než začnou případ jako takový posuzovat. Předprocesní úkony mají trvat až do začátku března, ale kdy začne samotný proces, to stále není jasné.

Obvinění byli zadržení v letech 2002 a 2003, takže jsou ve vazbě bez soudu přes dvacet let. Hrozí jim až trest smrti.

Soud na základně Guantánamo je kombinace civilního trestního soudu a vojenského válečného tribunálu. Všichni soudci i porotci musí být příslušníky ozbrojených sil, ale je jedno, jestli jsou z pozemních sil, námořnictva či letectva. Dvanáct členů poroty se bude teprve vybírat.

Zemřel bývalý pákistánský prezident Mušaraf, který pomohl USA po 11. září v boji s terorismem Číst článek

I advokáti jsou aktivní nebo bývalí vojáci, ale jsou tam i civilisté, kteří se specializují na hrdelní zločiny.

Bezpečnostní opatření

Celý případ pracuje s tajnými materiály a prokurátoři a soudci rozhodnou, co se pro obhájce, kteří mají ztíženou pozici, odtajní. Proces se bude odehrávat v uzavřené soudní síni, která je speciálně vybudovaná pro souzení obviněných z útoků z 11. září.

Ani tam, ani jinde na základně se nesmí fotit. Ze soudních jednání se pořizují obrázky tak, že tam noviny posílají své kreslíře, ale i to je omezené. Diváci, třeba příbuzní obětí útoků a novináři mohou sledovat proces z galerie, která je za trojitým sklem. Zvuk slyší se zpožděním 40 sekund, kdyby zaznělo něco tajného, tak se dá zvuk vypnout.