V Paříži přibývá studentů, kteří nemají na jídlo. Využívají proto pomoci neziskových organizací

Jednou z organizací, která studentům ve finanční nouzi pomáhá, je asociace Linkee - její dobrovolníci pravidelně rozdávají potraviny a hotové jídlo v Bordeaux i na několika místech Paříže.

Sociální centrum na okraji Paříže ještě ani neotevřelo a před jeho dveřmi už stojí určitě sto lidí. Dobrovolníci jim rozlévají slazený a neslazený čaj. Ve frontě na jídlo čeká taky pětadvacetiletý student vysoké obchodní školy Arthaud.

„Plyn, elektřina, všechno zdražuje. Bydlíme v pronájmu s mladším bratrem. Platíme tisíc eur, což na Paříž není vůbec špatné, ale když k tomu připočítám další výdaje - například na cestu domů - je to obtížné,“ popisuje Arthaud.

Arthaud chodí do jednoho z pařížských výdejních center asociace Linkee hlavně pro zeleninu a ovoce, které je v supermarketech drahé. S penězi nevychází i přes to, že vedle studia pracuje. Podobně je na tom i studentka archeologie Lana, která bude místo Vánoc s rodinou pracovat.

„Když zaplatím nájem a dopravní pas Navigo, který se v Paříži a v okolí města hodí, tak mi na měsíc zbyde sotva padesát eur,“ říká Lana.

„Udělali jsme si takové šetření a zjistili jsme, že 75 procent studentů, kteří k nám chodí, žije s méně než padesáti eury na měsíc. To znamená, že když zaplatí nájem a další faktury, tak jim zbyde padesát eur na lékaře, jídlo, knihy a volný čas. To je hrozně málo. Vyjde to na dvanáct a půl eura na týden,“ dodává Cade, dobrovolník, který řídí výdejní centrum.

Studenti, kteří sem docházejí, mají na týden v přepočtu tři sta a na měsíc dvanáct set korun. Stačí, když se dopředu zaregistrují a doloží potvrzení o studiu. Potom už se jen zařadí do fronty a můžou si vyzvednout potraviny. Asociace Linkee je získává z farmářských trhů nebo supermarketů.

V zelených přepravkách jsou mrkve, cibule, brambory, jablka, cukety, pomeranče a hrušky. O kousek dál si studenti mohou vybrat malé krabičky už hotových jídel, jako jsou třeba saláty nebo pečené brambory s uzeninou. Na tento večer je připravoval pařížský dopravní podnik. Někdy tyto krabičky dodávají zase restaurace.

„Snažím se s každým prohodit aspoň pár slov. Někteří přicházejí uzavření. Cítím, že když se na ně usměju a pozdravím je, tak jim to udělá radost,“ říká dobrovolnice Clare, která pracuje u stolku, kde rozdává ovoce a zeleninu. Do centra dochází dvakrát měsíčně a některé tváře už poznává.

Dobrovolníci v tomto středisku každý večer vydají jídlo pro více než tři sta lidí, což je zhruba dvakrát víc než na začátku školního roku. Nárůst si vysvětlují hlavně inflací a zdražováním energií.