Silicon Valley zvedá ceny bydlení v okolí. Univerzita žádá učitele, aby studentům pronajali pokoje

Kalifornská univerzita v Santa Cruz tento rok přijala tisíce uchazečů navíc poté, co byla v minulosti kritizována za příliš nízký počet nových studentů. Nyní ale několik stovek z nich stále nemá kde bydlet a zimní semestr začíná už 22. září. Důvodem jsou i narůstající ceny bydlení v nedalekém Sillicon Valley, píše server CBS San Francisco. Santa Cruz (USA) 22:01 9. září 2018

„Nabídnutím pokoje ve vašem domě studentům, kterým se nepodařilo sehnat ubytování pro nadcházející školní rok, byste jim obrovsky pomohli k úspěšnému studiu,“ napsal minulý týden v e-mailu adresovaném přibližně 6000 zaměstnanců David Keller, jenž se na univerzitě stará právě o bydlení studentů.

Škola každý rok ubytuje zhruba jen polovinu studujících a garantuje ubytování v areálu pro „prváky“ a ty přestupující z jiných univerzit, píše server Business Insider.

Student čtvrtého ročníku Leon Pham pro server CBS řekl, že po dlouhém hledání konečně našel místo k bydlení, spolu se spolubydlícími budou každý platit 1100 dolarů (24 400 korun) měsíčně. Po jednání s několika desítkami majitelů domů tvrdí, že úmyslně nadsazují ceny, protože vědí o nedostatku bydlení.

Podle mluvčího univerzity Scotta Hernandez-Jasona může za převis poptávky ve městě Santa Cruz zdražení bydlení v ani ne 40 minut vzdáleném Silicon Valley.

Zaměstnanci technologických firem se kvůli tomu začali stěhovat „za kopec“ právě do Santa Cruzu.

V pořádku, ale divné

Už nějakou dobu se mluví o postavení tří tisíc ubytovacích jednotek na západní straně univerzitního kampusu. Tento plán je však roky od dokončení.

Co se studentů, žijících pod jednou střechou se svými profesory, týče, Hernandez-Jason v tom nevidí problém. „Existují regule upravující vztah žáků a vyučujících a máme mechanismy, jak řešit potenciální problémy,“ dodal.

„Nevím, moc si to neumím představit. Bylo by to divné,“ uvedl Pham.