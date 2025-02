Stulík: Amerika má priority v Indo-Pacifiku, ne na Ukrajině. Evropa musí být odpovědná sama za sebe

Po telefonátu prezidentů Donalda Trumpa a Vladimíra Putina ze Spojených států zaznívá, že návrat k ukrajinským hranicím před rok 2014 je mimo realitu a že ruská agrese na Ukrajině je evropskou záležitostí. „Řada Ukrajinců vidí v Trumpově přístupu příležitost dosáhnout strategických cílů,“ poukazuje v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus David Stulík, zvláštní zmocněnec ministra zahraničí pro Východní partnerství. Osobnost Plus Praha 23:38 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Americká administrativa nebude klást na stůl ultimáta a požadavky, ale bude to výsledek diskuse jak s námi, s Evropou, tak s Ukrajinou. Je cítit vůle poslechnout si i jiné názory, “ odhaduje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Stulík, zvláštní zmocněnec ministra zahraničí pro východní partnerství a bývalý diplomat u Delegace EU v Kyjevě

A doplňuje, že Evropa musí přijmout velkou část zodpovědnosti za vývoj svého kontinentu. „Poslední desetiletí jsme žili v představě, že zde je mír na delší dobu. Nechtěli jsme vidět znepokojivé jevy na Východě a věnovali jsme méně prostředků na obranu. To se mění.“

Zdůrazňuje, že investice do obrany jsou investicí do bezpečné budoucnosti, i když to znamená méně peněz na infrastrukturu, platy státních zaměstnanců a další oblasti.

Stulík věří, že v zodpovědném přístupu vůči ruskému nebezpečí bude pokračovat jakýkoliv vládní kabinet, který zasedne po nových sněmovních volbách. Ty se v Česku budou konat na podzim.

„Ať už vyhraje volby kdokoliv, věřím, že zodpovědnost a informace způsobí to, že rozhodnutí budou správná a adekvátní. V případě ignorování nebezpečí nebo jeho zpochybňování to povede k tomu, že to nebezpečí bude fyzické a reálné,“ připomíná.

Lehkovážně ve svých začátcích přistupoval k Rusku i sám prezident Volodymyr Zelenskyj. „Před rokem 2022 neřekl ani jednou, že je Rusko agresor. Vidíme jeho politický vývoj, díky vnějšímu nebezpečí se stal i jakýmsi ztělesněním ukrajinského odporu proti Rusku. Je to strašně draze zaplacená cena za poznání,“ soudí.

Ukrajinské volby

Spojené státy údajně naléhají na Kyjev, aby ještě letos uspořádal volby. Stulík ovšem varuje, že to přinese mnoho komplikací.

3:27 Trump je připraven vyhovět ruským podmínkám, míní generál Macko. Pro Rusko by to byla odměna Číst článek

„Kvůli volbám by se musel zrušit válečný stav, to by znamenalo demobilizaci armády, zrušení omezení vycestování mužů do zahraničí a tak dále. Otázkou také je, jak ty volby provést – několik milionů Ukrajinců žije na okupovaných územích, skoro osm milionů je v Evropě. To je další omezení,“ vysvětluje.

Některé extremistické hlasy ve Spojených státech a v Evropě totiž považují prezidenta Zelenského za nelegitimního kvůli tomu, že zatím neuskutečnil. Na tomto narativu mají podle Stulíka podíl ruské dezinformační snahy.

Dodává, že nejen téma voleb, ale i způsob, jakým Spojené státy Ukrajinu informují, tedy až po jednáních s ruskou stranou, jsou témata, která budou evropské státy s USA probírat.

„Musíme mít stejné chápání Ukrajiny a jasně komunikovat naše pozice. Pro americkou administrativu jsou priority jinde – Indo-Pacifik a Čína a hlavně je to otázka technologického soupeření v umělé inteligenci. Tady Evropa zaostává. Pokud chceme zůstat v první lize, musíme zvýšit úsilí,“ soudí na závěr Stulík.

Poslechněte si celou Osobnost Plus, audio je nahoře v článku.