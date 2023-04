Stulík: Než EU přijme Ukrajinu, musí změnit rozhodovací mechanismy. Jinak hrozí jejich vychýlení

Do Prahy dorazili lídři parlamentů unijních států. Jejich dvoudenní konferenci pořádá Česká republika a pozvala na ni i zástupce kandidátských zemí do EU. Chce s nimi jednat o tom, jak zjednodušit nebo urychlit jednotlivá přístupová jednání. Kandidátský status dostala jako poslední v loňském roce Ukrajina a Moldavsko. Praha 17:29 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Evropské rady Charles Michel | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Evropská unie dala Ukrajině loni sedm podmínek, které musí splnit, aby přístupová jednání mohla začít. „Všechno nasvědčuje tomu, že Ukrajina má maximální úsilí, aby podmínky byly splněny,“ říká David Stulík, analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty, který působil 12 let jako diplomat v Kyjevě při delegaci EU.

„Podle nezávislých odhadů jsou nyní splněny zhruba na polovinu, ale do konce roku zbývá ještě dost času. Když budou potom vykonány, tak by EU teoreticky měla dát Ukrajině zelenou a ta jednání by mohla začít ještě letos.“

Mezi podmínkami jsou například reformy týkající se soudnictví, ústavního soudu, změny legislativy, boje proti korupci a oligarchii. A právě tyto oblasti jsou pro Ukrajinu nejtěžší. „Tam jsou zakotveny velké zájmy těch starých oligarchických struktur.“

Všechny změny se dějí nejen pod tlakem Západu, ale také ukrajinských občanů, kteří chtějí být součástí evropské civilizace. „Říkají, že za to platí tu nejvyšší cenu – lidské životy – a že jedinou odpovědí Rusku je vstup země do EU, potažmo do NATO,“ míní Stulík. Ukrajinské politické vedení tak prý nemá jinou možnost než dané reformy opravdu prosazovat.

Stulík ale také zdůrazňuje, že kdyby EU Ukrajinu přijala, tak by byla země jedním z největších států Unie a to by výrazně vychýlilo rozhodovací mechanismy. „Je tedy nejprve nutné je změnit. Hlavním bodem je požadavek některých velkých členských států na zrušení práva veta například při rozhodování v zahraniční politice, což je bohužel pro řadu menších zemí nepřijatelné, protože nechtějí přijít o možnost mít vliv na zahraniční politiku EU.“

„Dá se tedy čekat opravdu dlouhá debata o potřebě nutnosti reforem samotné EU. A to je pro Ukrajince tím nejméně žádaným scénářem.“

Jakou roli v přístupových jednáních může hrát situace ohledně dovozu ukrajinského obilí?