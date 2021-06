V Barmě začal za zavřenými dveřmi proces s bývalou vůdkyní Su Ťij. Stíhání kritizují obhájci lidských práv

V Barmě v pondělí za zavřenými dveřmi začala hlavní fáze procesu s bývalou vůdkyní země Do Aun Schan Su Ťij. Obžaloba vystoupila se svou argumentací, napsala agentura AP s odvoláním na právníky pětasedmdesátileté Su Ťij. Podle agentury AFP prokuratura předvolala také několik svědků. Su Ťij čelí obvinění z nelegálního importu vysílaček nebo porušení protikoronavirových opatření. Neipyijto 16:10 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládkyně Barmy a nositelka Nobelovy ceny míru Su Ťij | Foto: Zeya Tun | Zdroj: Reuters

Další dvě vážnější obvinění - jedno z korupce a další kvůli porušení zákona o ochraně státního tajemství - bude řešit soud zvlášť. Su Ťij je v domácím vězení od vojenského převratu z 1. února a od té doby nebyla příliš viděna ani slyšena, s výjimkou krátkých vystoupení u soudu, uvedl v pondělí server BBC News.

Obhájci lidských práv proces kritizují. Obvinění proti političce jsou podle nich smyšlená a politicky motivovaná, aby už nemohla kandidovat v dalších volbách.

Proces je snahou barmské junty vyloučit ji z politického života, míní Phil Robertson z organizace Human Rights Watch, jenž zároveň vyzývá k okamžitému propuštění političky. Su Ťij má ovšem podle něj jen omezený přístup ke svým obhájcům a soud podléhá vojenské juntě. „Je jen malá pravděpodobnost, že se dočká férového procesu,“ upozorňuje Robertson.

Protesty proti vojenskému puči ve druhém největším městě Mandalaj | Zdroj: Reuters

Barmská armáda provedla 1. února převrat, který zdůvodnila údajnými podvody v listopadových volbách, v nichž s převahou zvítězila Národní liga pro demokracii vedená nositelkou Nobelovy ceny za mír Su Ťij. Tu vojenská junta následně uvěznila. Puč zprvu vyvolal masivní nenásilné demonstrace. Poté, co armáda a policie pokojné protesty krvavě potlačily, začalo ve městech i na venkově vznikat menší ozbrojené povstání.

Su Ťij čelí dohromady několika obviněním, přičemž za ta nejvážnější hrozí dlouholeté tresty - za korupci až 15 let vězení, za porušení zákona o státním tajemství maximálně 14 let věznění. Za nelegální import vysílaček by mohla jít do vězení až na tři roky, za porušení telekomunikačního zákona v souvislosti s dovezenými vysílačkami na rok, za podněcování k veřejným nepokojům rovněž na tři roky a za porušení zákona o přírodním neštěstí na tři roky, píše BBC News.

Barma na cestě k občanské válce. Ozbrojených skupin a milic přibývá, junta mění taktiku Číst článek

Prokurátoři nyní budou moci předvolávat svědky a předkládat důkazy do 28. června. Poté se chopí slova obhájci Su Ťij, kteří budou mít čas na svou argumentaci do 26. července. Termín vynesení rozsudku soud zatím nestanovil, nicméně vedoucí týmu obhájců už dříve uvedl, že by se tak mohlo stát už v srpnu.

Agentura Reuters v pondělí mezitím informovala, že z vazby propustili amerického reportéra a spoluzakladatele informačního serveru Kamayut Media Nathana Maunga, kterého bezpečnostní složky zadržely v březnu. Soud rozhodl o jeho propuštění poté, co žalobce stáhl svou žalobu. Několik novinářů však zůstává za mřížemi, podotkla agentura AFP.