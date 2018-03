Není voda - není kam plout. Blízký Východ po válce bojuje s nedostatkem vody

Dřevěné lodě uvízly na suchu. Nové už skoro nikdo nedělá. Po staletí udržovaná tradice na hranici mezi Kuvajtem a Irákem vymírá. Není voda, není kam plout.

Ala Ahmed Malik je rybář, říká, že situace je čím dál horší. Vypluje dvakrát, třikrát a nic nechytí. Rybáři své lodě prodávají. Irák se kvůli nedostatku vody snaží jednat s okolními státy, řekl před časem Českému rozhlasu irácký ministr pro vodní zdroje Hassan Al-Janábí.

„Ano, vodní diplomacie je nový způsob, jak e k problémům s vodou vyjádřit. Nemůžete podnikat jen za sebe v izolaci, obzvlášť co se týče vody. Ta se přece hýbe, podléhá gravitaci, nemůžete ji jen tak zastavit nebo někam usměrnit, jen proto, že chcete. Musíme zmírnit škody a posílit výhody,“ myslí si Al-Janabí.

News reports:The Drought sweeping large areas of the southern Iraq warns of catastrophic damage to agriculture, the environment and the lives of local residents. pic.twitter.com/uuPVM7x4sG