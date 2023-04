Svědectví ze Súdánu: Zdravotní materiály docházejí, personál se nemůže dostat do práce a lidé umírají

V El Fasheru v současné době probíhají těžké boje. Propukly minulou sobotu a podle WHO si v Súdánu vyžádaly nejméně 413 životů. Koordinátor projektu Mezinárodní nezávislé zdravotnické humanitární organizace Lékaři bez hranic (MSF) Cyrus Paye je od soboty v nemocnici South Hospital. Přijato bylo zatím 279 zraněných pacientů, 44 jich zemřelo, uvádí pro server iROZHLAS.cz Lékaři bez hranic. Přinášíme celé svědectví. Chartúm 20:00 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacienti mají zlomeniny a střelná zranění, také střepiny v nohách, břiše nebo hrudníku, popisují Lékaři bez hranic | Foto: Lékaři bez hranic | Zdroj: Český rozhlas

V areálu nemocnice je neustále slyšet střelba. Právě kvůli ostřelování se místo stává velmi nebezpečným, vyžádalo si už velký počet civilních obětí.

South Hospital, kterou organizace MSF podporuje, od začátku konfliktu přijala 279 zraněných pacientů.

„Je to opravdu tragédie, 44 z nich zemřelo. Situace je katastrofální,” říká Cyrus Paye. Většina zraněných jsou civilisté, kteří byli zasaženi zbloudilými kulkami, a mezi nimi také děti.

Mají zlomeniny a střelná zranění, také střepiny v nohách, břiše nebo hrudníku. Mnozí z nich potřebují transfuzi krve.

Pacientů je tolik, že je lékaři musí ošetřovat na podlaze na chodbách, protože pro obrovské množství zraněných není dostatek lůžek.

Až do minulého víkendu neměla South Hospital žádnou chirurgickou kapacitu. Byla to porodnice, kterou organizace Lékaři bez hranic začala podporovat v loňském roce, aby pomohla snížit vysokou úmrtnost súdánských matek při porodu. Se začátkem bojů se účel nemocnice však musel proměnit, aby bylo možné ošetřovat zraněné.

Zavřené nemocnice

Všechny ostatní nemocnice ve městě musely být uzavřeny z důvodu blízkosti bojů. Personál se do nich kvůli intenzitě konfliktu nemá šanci dostat. Chirurgové z těchto nemocnic pomáhají v South Hospital. Provedli už řadu chirurgických operací. Rychle jim však docházejí zásoby.

V úterý, kdy boje utichly, se podařilo do nemocnice dostat a zásoby doplnit. „Pokud se nám nepovede do Dárfúru dovézt další potřebné materiály, a jestliže bude i nadále přibývat tak velký počet zraněných, vystačí nám zdravotnický materiál pouze na další tři týdny,” říká s obavami Cyrus Paye.

V současné době se do Súdánu nedá téměř nic převážet. Všechna letiště v celé zemi jsou od začátku bojů zavřená a uvedená mimo provoz.

Sousední Čad kvůli ochraně bezpečnosti uzavřel hranice. Pokud se tedy situace nezmění a nebude umožněn přístup humanitární pomoci, dojde podle Lékařů bez hranic k ještě větším ztrátám na životech.

Koordinátor projektu MSF Cyrus Paye | Foto: Lékaři bez hranic | Zdroj: Lékaři bez hranic

Improvizovaná porodnice

Dva zřízené operační sály za momentální situace nezvládají nepřetržitý příliv pacientů s těžkými úrazy a akutními gynekologicko-porodnickými případy. Na porodnickém oddělení leží na každém lůžku dvě ženy.

Dříve sousední nemocnice prováděla všechny akutní císařské řezy, obvykle kolem tří až pěti denně, a více než 30 normálních porodů za 24 hodin.

Nyní všechny porody probíhají v nemocnici South Hospital ve stejnou dobu, kdy jsou v práci úrazoví chirurgové.

„Právě jsme se dozvěděli, že včera v noci byla dětská nemocnice, kam jsme dříve posílali novorozence, zcela vyrabována. To znamená, že nyní nemáme kam posílat narozené děti, které mají sepsi nebo ty, které se narodily předčasně. V South Hospital nejsou žádné inkubátory, což ztěžuje jejich udržování při životě,” popisuje Paye.

„Současný tým je přetížen. Pracují nepřetržitě. Zkoumáme možnosti, jak do země dovézt zásoby a zkušené traumatology, kteří by poskytli podporu, až to situace dovolí. Ale stejně jako v případě zdravotnického materiálu to v současné době není možné,” dodává.

"Je velmi důležité získat přístup do všech zdravotnických zařízení po celé zemi. Stále jim docházejí zásoby a personál se nemůže dostat do práce. Humanitární pracovníci a záchranáři se kvůli intenzivním bojům nemohou dopravovat na místo včas a lidé v důsledku toho umírají," uzavírá koordinátor Lékařů bez hranic.