‚Noční můra, ale dětem jsme říkali, že je to jen hra,‘ popisují evakuovaní Britové situaci v Súdánu

Několika stovkám Britů se podařilo uniknout z boji zmítaného Súdánu. Většina z nich podstoupila nebezpečnou cestu přes mnoho vojenských kontrolních stanovišť a skrze probíhající ozbrojené střety. Nakonec dorazili na leteckou základnu Vádí Sídná, která se nachází severně od Chartúmu, v naději, že se dostanou na záchranný let ze Súdánu na Kypr. Byla to noční můra, popsali mnozí britskému listu The Guardian.

Mezi těmi, kdo ve středu odpoledne přistáli na letišti Stansted ve Velké Británii, byly i ženy a malé děti, včetně kojenců v kočárku.

Muž, který dorazil prvním evakuačním letem, popsal své zoufalství, když se snažil opustit Chartúm. Súdánskou metropoli nazval „městem duchů“.

„Je fantastické být zpět. Byla to noční můra. Nikdy předtím jsme nic podobného neviděli,“ uvedl muž, který novinářům neřekl své jméno. „Ocitl jsem se uprostřed konfliktu. Docházelo k bombardování, ostřelování. Ostřelovali i dům vedle nás. Bylo to jako ve filmu s Jamesem Bondem,“ dodal.

„Jsme velmi vděční britským vojákům a vojačkám, kteří riskovali životy, aby dorazili do Súdánu a pomohli nám dostat se pryč. Zůstalo tam uvázlých více lidí. Měli jsme velké štěstí, ale ne všichni měli takové štěstí jako my,“ doplnil z jeden z evakuovaných.

Britsko-súdánský otec tří dětí, který žil 16 let v Toxtethu u Liverpoolu, popsal, že ho po cestě na leteckou základnu zahlídli příslušníci polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF). „Zahlídli nás čtyřikrát, protože ale viděli, že mám děti, nechali nás jít,“ uvedl Munzir Salman.

Evakuační let není pro všechny

Sedmatřicetiletý muž, který má dvojí občanství, podnikl nebezpečnou cestu poté, co se jejich dům v Chartúmu ocitl uprostřed přestřelky. „Bylo to hrozné. Jsem svobodný otec tří dětí, tak jsem musel kvůli nim zůstat v klidu. Říkal jsem jim, že je to jako hra,“ dodal.

Jak napsal list The Guardian, některým se pak stalo, že se vydali na nebezpečnou cestu na základnu a následně jim bylo řečeno, že záchranný let není pro ně.

Například Babiker Mohamed, britský občan nyní pobývající ve městě Stoke-on-Trent uvedl, že jeho žena Gayda a dva synové ve věku deset a šest let, cestovali na základnu Vádí Sídná pět hodin. Na evakuační let se ale nedostali, prý kvůli tomu, že Mohamed nebyl s nimi.

Jeho rodina má sice platná víza pro vstup do Británie, nicméně jim bylo řečeno, že musí mít s sebou držitele britského pasu, aby mohli letět záchranným letem.

Podle lékařky Nadji Bašírové, která pracuje v Londýně, zůstalo v Súdánu uvězněno 75 jejích kolegů z britské Národní zdravotnické služby. I ona popsala, že panují zmatky kolem toho, kdo je oprávněný dostat se do záchranného letu.

Mnozí lidé se ale vydali na leteckou základnu i s tím rizikem, že se do letadla nemusí dostat.

Velká Británie zahájila rozsáhlou evakuaci svých občanů v úterý, a následovala tak další země, které zachraňují své občany ze Súdánu.

Britské úřady ovšem varovaly, že evakuace pravděpodobně nebudou možné, až později ve čtvrtek skončí 72hodinové příměří mezi súdánskou armádou a polovojenskými Jednotkami rychle podpory (RSF).

Jednou ze zemí, která také evakuuje bojem ohrožené, je také Francie, která dosud z boji zmítaného Súdánu evakuovala 936 lidí. Kromě Francouzů převezly jejich lety do bezpečí i občany Spojených států, Kanady, Etiopie, Itálie a Švédska. Ve čtvrtek to oznámilo francouzské ministerstvo zahraničí.

Násilné střety mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) si od poloviny dubna vyžádaly životy více než 400 lidí.