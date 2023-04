Súdánci už mají bojů dost. Na dva znepřátelené generály ale nemají dostatečný vliv, myslí si analytik

V Súdánu o půlnoci začalo platit třídenní příměří mezi armádou a Jednotkami rychlé podpory. Mělo by umožnit bezpečný odchod civilistů ze země. Súdán nyní opouštějí desítky tisíc lidí, kteří utíkají do okolních zemí. Ještě krátce před půlnocí se však v zemi ozývaly výbuchy, údajně i v blízkosti letiště v Chartúmu, v jehož okolí se nachází velitelství armády. Ranní Plus Chartúm 15:41 25. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konflikt bude v budoucnu vyžadovat účast dalších zemí a humanitární pomoc (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Znepřátelené strany podle všeho zatím klid zbraní dodržují, obě dříve domluvená příměří však byla porušena.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška

„Právě proto, že byla ta předchozí přerušena, tak i toto bude nejspíš přerušeno,“ myslí si analytik Asociace pro mezinárodní otázky Jan Havlíček. „Respektive ono už přerušeno několikrát bylo. To, že se boje za tohoto příměří nerozhořely do té míry jako předtím, je samozřejmě pozitivní, nicméně příměří se rozhodně stoprocentně nedodržuje.“

S pokračující evakuací civilistů se podle něj navíc riziko porušení příměří zvyšuje. „S tím, jak se uspíší evakuace zahraničních pracovníků, diplomatů, turistů a podobně, tak opadne tlak na válčící strany, aby v příměří pokračovaly. Myslím si, že je velká šance, že to příměří skončí dřív, než bylo původně avizováno, a že bude porušováno,“ dodává.

Dočasný klid zbraní však představuje příležitost pro záchranu zbylých Čechů ze země. „Příměří je možnost, jak naše občany dostat bezpečně domů,“ potvrzuje Veronika Kuchyňová Šmigolová, ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce ministerstva zahraničí.

Situace některých českých občanů je však komplikovaná. „O evakuaci stojí, ale nemůže se zapojit do evakuačních letů, protože z nemocnice, kde pracuje, by se na letiště musel dostávat přes místa, kde probíhají boje,“ popisuje Kuchyňová Šmigolová případ jednoho z Čechů, který pracuje v nemocnici v Chartúmu.

Civilní komise bez vlivu

Na dojednání dlouhodobého míru by podle plánu USA měla dohlížet speciálně ustanovená komise. „Záleží, o jakou komisi se bude jednat a kdo v ní bude. Na Súdán přece jen nemá takový vliv tolik hráčů,“ vysvětluje Havlíček. „Skutečně záleží na tom, zda se Spojeným státům podaří vyvinout zásadní tlak na obě válčící strany.“

„Na humanitární pomoc je příliš brzy, nevíme, kdy bude bezpečné se na místo dostat.“ Veronika Kuchyňová Šmigolová

Vlivné země a instituce pak rozděluje do dvou základních kategorií. Do té první, s velkým vlivem, patří například Spojené státy. „Pak to ale jsou trošku obskurní hráči typu Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů nebo Egypta,“ popisuje analytik. „Druhá skupina, OSN, Evropská unie nebo další regionální organizace, třeba IGAD, bohužel ten vliv příliš nemá.“

V komisi by však podle plánu USA měli sedět především súdánští nestranní civilisté. „Většina súdánské společnosti nepodporuje ani jednu z válčících stran,“ věří Havlíček. „Súdánci už prostě mají dost bojů a bojůvek mezi dvěma znepřátelenými generály, nicméně je potřeba mít na paměti, že civilisté vždycky měli slabší slovo.“

„Doteď vliv pořádně neměli a kdykoliv se generálům zachtělo udržet se u moci nebo se chopit moci, tak provedli převrat nebo se u moci nějak udrželi. Nejsem si tedy jistý, jestli civilisté budou v následujících letech mít reálný vliv,“ uvažuje Havlíček. Komise složená z civilistů by tak nemusela mít na dění v zemi žádný dopad.

Na pomoc je brzo

Konflikt bude v budoucnu vyžadovat účast dalších zemí a humanitární pomoc. „Těžko říct, kolika lidí se to bude týkat, je to velmi těžké odhadnout. Země, která má nějakých 45 milionů obyvatel a kde většina z těchto obyvatel žije v chudobě, určitě bude potřebovat pomoc,“ myslí si Havlíček.

Pokus o humanitární příměří. V Súdánu začal platit klid zbraní, země ho chtějí využít k evakuaci občanů Číst článek

„Se situací, která v Súdánu je a která teprve může nastat, je velmi pravděpodobné, že miliony Súdánců se dají do pohybu, ať už vnitřně po Súdánu, anebo do okolních zemí,“ uvažuje analytik. „Mějme na paměti, že konflikt je v podstatě ve svém zárodku a může se prohlubovat.“

Česko však momentálně žádnou takovou pomoc neplánuje. „Domnívám se, že v tuto chvíli je příliš brzo mluvit o něčem takovém v rámci konfliktu. Nevíme, jak se situace vyvine, jak vůbec bude bezpečné se pro nějakou rozvojovou pomoc na místo dostat,“ vysvětluje Kuchyňová Šmigolová. „Určitě před tím ale nezavíráme dveře.“

V celém pořadu se také dozvíte, kolik Čechů se ještě momentálně v Súdánu nachází a jak a kdy by mohla proběhnout jejich evakuace. Provází Lukáš Matoška.