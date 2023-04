Násilné střety v Súdánu mají nejméně 56 obětí, téměř 600 lidí bylo zraněno

Při násilných střetech mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory přišlo v Súdánu o život už 56 lidí. Dalších téměř 600 jich utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na výbor súdánských lékařů. Předchozí bilance listu The New York Times, stará jen několik hodin, hovořila o 30 mrtvých a 400 zraněných. Kdo má pod kontrolou metropoli Chartúm, není v tuto chvíli jasné. Chartúm 6:54 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci v Chartúmu | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Rada bezpečnosti OSN obě strany konfliktu vyzvala, aby zastavily boje a zahájily rozhovory k ukončení krize. Apelovala také na zajištění bezpečného přístupu pro humanitární pracovníky a ochrany zaměstnanců světové organizace.

List The New York Times předtím napsal, že mezi mrtvými jsou i tři súdánští pracovníci Světového programu pro výživu, který spadá pod OSN. Server BBC zase uvedl, že jen v Chartúmu dosud boje připravily o život 25 lidí, včetně 17 civilistů.

Střety propukly v sobotu právě v metropoli, odkud se rozšířily i do řady dalších míst 45milionové země na severovýchodě Afriky. Boje byly hlášeny mimo jiné z regionu Dárfúr na západě státu, ale třeba také z přístavního města Port Súdán na úplném východě země, která je zhruba pětkrát větší než Německo.

Nejsilnější boje se i v noci odehrávaly v Chartúmu, v jehož ulicích jsou rozmístěná děla a obrněná vozidla. Jedna z obyvatelek šestimilionové metropole pro The New York Times řekla, že se její rodina celou sobotu ukrývala doma, zatímco zvenku bylo z několika směrů slyšet boje. „Ani se nemůžeme podívat ven okolo domu, protože nevíme, co se stane,“ popsala.

Armáda a polovojenské jednotky

Muhammad Hamdan Dagalo, který stojí v čele Jednotek rychlé podpory, tvrdí, že milice ovládají většinu súdánských vojenských základen a podařilo se jim také získat přes 200 obrněných vozů. Jeho tvrzení ale není možné nezávisle ověřit a armáda ho popírá. Dala také najevo, že se silnými milicemi vyjednávat nebude. Chce, aby se rozpustily.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken označil za zásadní, aby obě znesvářené strany okamžitě ukončily střety, a to bez jakýchkoliv předchozích podmínek.

Současný vývoj je podle agentury Reuters důsledkem rostoucího napětí mezi armádou a Jednotkami rychlé podpory kvůli začlenění milic do armády.

Velitel jednotek spolu se šéfem armády Abdalem Fattáhem Burhánem, který je de facto vládcem Súdánu, ještě v říjnu 2021 spolupracovali, když se jim v převratu podařilo dostat k moci.

V posledních měsících se ale jejich cesty rozešly a oba se snažili posílit své mocenské postavení, zatímco řada zahraničních činitelů na ně vytvářela tlak, aby moc předali civilní vládě.