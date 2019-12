Súdánský exprezident Bašír dostal za korupci dva roky vězení. Čelí i obviněním z genocidy

Súdánský soud odsoudil v sobotu exprezidenta Umara Bašíra k trestu dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým autoritářským vůdcem Súdánu oznámila agentura AFP.

Chartúm 13:56 14. prosince 2019