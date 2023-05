Súdán podle OSN může do října opustit až milion lidí. Boje navzdory příměří neutichají

Odhad, že do letošního října ze Súdánu uprchne milion lidí, je možná ještě konzervativní, uvedl podle agentury Reuters vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Zároveň poznamenal, že konflikt v této africké zemi zvyšuje riziko, že se v tomto nestabilním regionu rozšíří zbraně. V Súdánu má v pondělí ve 21.45 SELČ skončit týdenní příměří mezi armádou a milicemi, které bylo dojednáno za zprostředkování USA a Saúdské Arábie. Chartúm 20:39 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se shromažďují na nádraží, aby utekli z Chartúmu během střetů mezi polovojenskými Jednotkami rychlé podpory a armádou | Zdroj: Reuters

V pondělí odpoledne se podle svědků agentury Reuters ale bojovalo v Chartúmu, Bahrí a Ummdurmánu, přičemž střety byly intenzivnějších než v posledních třech dnech.

Od poloviny dubna, kdy propukly boje mezi súdánskou armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF), ze Súdánu uprchlo více než 350 000 lidí. Většina z nich utekla do Egypta, Jižního Súdánu a Čadu.

Vnitřně vysídlen na území Súdánu je více než milion ze 49 milionů obyvatel země. Těžké boje zasáhly i obydlené čtvrti hlavního města Chartúmu a propukly také v Dárfúru na západě země.

Boje si podle súdánského ministerstva zdravotnictví dosud vyžádaly životy více než 700 lidí, skutečný počet obětí ale podle agentury Reuters bude zřejmě násobně vyšší.

‚Kde je příměří?‘

Další boje byly hlášeny také v pondělí. „Od včerejšího večera probíhá ostřelování mezi armádou a Jednotkami rychlé podpory,“ řekl agentuře Reuters telefonicky 55letý obyvatel Ummdurmánu, Hasan Usmán. „Máme strach, kde je to příměří?“ tázal se.

Obě strany konfliktu uvedly, že zvažují prodloužení týdenního příměří, které má v pondělí skončit. Podle súdánského vojenského zdroje armáda hodlá jakékoliv prodloužení příměří podmínit odchodem RSF z domů civilistů a z nemocnic.

Súdán podle odhadů UNHCR během šesti měsíců od začátku bojů opustí 800 000 Súdánců a 200 000 cizinců. Grandi to uvedl při rozhovoru v Káhiře poté, co navštívil hranici se Súdánem.

„Tato prognóza, že v příštích několika měsících dosáhneme těchto vysokých čísel, může být dokonce konzervativní,“ řekl. „Zpočátku jsem nevěřil, že tomu tak bude, ale teď se začínám obávat,“ dodal.

Násobení krizí

Se Súdánem sousedí mimo jiné Jižní Súdán, Středoafrická republika, Etiopie a Libye, které jsou postiženy vlastními nedávnými konflikty.

Zhroucení práva a pořádku v Súdánu a „spousta lidí, kteří se zoufale snaží pokračovat ve svých životech“, by podle Grandiho mohlo být živnou půdou pro obchodování s lidmi, přičemž zbraně proudící přes hranice by mohly vyvolat další násilí.

„Viděli jsme to v Libyi a v Sahelu. Nechceme, aby se to opakovalo, protože to bude násobit krize a humanitární problémy,“ řekl Grandi.

UNHCR požádal o 470 milionů dolarů (10,4 miliardy korun) na šestiměsíční reakci na uprchlickou krizi v Súdánu, podle Grandiho zatím získal pouhé procento těchto prostředků.

Nedostatečná pozornost

Dárcovská konference je podle šéfa úřadu OSN zapotřebí a mezinárodní společenství, které se zabývá Ukrajinou, jí nevěnuje dostatečnou pozornost. „Je jasně cítit nepoměr, který je velmi nebezpečný. Tato krize má potenciál destabilizovat celý region i širší oblast, stejně jako tomu je v případě Ukrajiny v Evropě,“ řekl.

UNHCR se podle Grandiho snaží začít pomáhat v severosúdánském městě Vádí Halfa, kde mnoho súdánských mužů ve věku 16 až 50 let uvázlo při podávání žádosti o vízum do Egypta. Ženy, děti a starší lidé víza nepotřebují.

Pomoc je podle Grandiho také třeba dodat do nárazníkové zóny mezi egyptskými a súdánskými hraničními přechody, kde se prchající rovněž potýkají s dlouhým čekáním.

Od začátku konfliktu přešlo ze Súdánu do Egypta, kde již žila početná súdánská komunita, téměř 160 000 lidí.